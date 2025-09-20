Skoda confirma el SUV que le faltaba y muchos esperaban

El IAA Mobility (Salón de Munich, para los conocidos) ha sido prolijo en novedades con el sello del Grupo Volkswagen. Además del SUV que la marca matriz ha diseñado junto a Italdesign y que se ha presentado en formato holograma, los de Wolfsburg han utilizado la cita bávara para demostrar que Skoda es algo más que una marca secundaria.

Tanto es así que han presentado hasta tres novedades: el Epiq, el Skoda Vision O Concept (adelanto del futuro Octavia eléctrico familiar) y la que ahora nos ocupa: el Vision 7S o, para quien lo prefiera, el SUV eléctrico de siete plazas que faltaba en la gama Skoda. El Vision 7S, eso sí llega sólo en forma de anuncio.

Un prototipo que se va a convertir en realidad

Hasta la fecha, el Vision 7S era sólo un prototipo lanzado en 2022 que anticipó un concepto de diseño denominado Modern Solid del que han bebido modelos como el Enyaq, el Elroq y ahora el Epiq. La gama se completa ahora con un SUV todavía sin nombre oficial pero al que llamaremos Vision y que superará en tamaño al Kodiaq, que mide 4,75 metros. Que llegará a la cadena de producción es algo que la marca ha confirmado ya durante los días de la cita muniquesa.

Si nada falla, le nuevo coche alcanzará los 5,01 metros de largo, ofrecerá una anchura de 1,94 y llegará hasta el 1,88 de altura. Será, incluso más grande que la enorme berlina Superb, de 4,91 metros de largo. Por supuesto, tendrá espacio suficiente para siete pasajeros y competirá de igual a igual con el Kia EV9, el BYD Tang o el Mercedes EQS.

Sin fechas, pero con datos sobre el precio

El prototipo de 2022, hay que recordarlo, ofrecía sólo seis plazas, pero los ingenieros de Skoda ya tienen decidido que su nuevo SUV ofrecerá siete asientos. Sobre la fecha de lanzamiento no hay ningún dato, pero sobre precios sí que se puede hacer un avance: el Enyaq, que con sus 4,64 metros de largo es lo más grande que Skoda ofrece en EV, cuesta si eliges e modelo top de gama 61.000 euros que se quedan en 52.000 con ayudas públicas y descuentos. El Vision, o como se acabe llamando, partirá por tanto seguramente de los 50.000 y eso si se escoge la versión de acceso. Si a alguien en Skoda se le ocurre lanzar una versión de lujo Laurin&Klement, con toda seguridad superará los 70.000 sin ayudas ni promociones.