Su amenaza abarca desde Dacia hasta Toyota, pero viene de la India

Después de China, siempre se dice, viene India y eso es cierto también para el sector del automóvil. La capacidad de innovación y desarrollo de la antaño colonia británica no es pareja (de momento) a la de China y está, en lo automovilístico, lejos también de lo que ofrece ya Corea del Sur, pero en India tienen su sede marcas como TATA (dueña de Jaguar y Land Rover a través de TATA Motors) y Mahindra, especializada hace años en vehículos todoterreno. Hoy, precisamente, nos ocupa un coche de esta marca: el Mahindra XUV 3X0. En Dacia, Toyota y Stellantis están ya más que inquietos.



Aires coreanos

El Mahindra XUV 3X0 es un SUV pequeño que recuerda al Kia Sportage, pero presenta líneas más cuadradas. Su aspecto exterior es atractivo y llega a recordar a vehículos de alta gama como el Ferrari Amalfi gracias a la disposición de sus grupos ópticos delanteros. Con pequeños detalles, pero demuestran que India va a revolucionar en breve el mercado del automóvil con coches capaces, atractivos y, lo más importante, baratos. El coche está basado en el antiguo Tívoli de Ssangyong (hoy KGM) y comparte con él plataforma.

El coche monta llantas de 17 pulgadas y sistemas de iluminación LED que tienen poco o nada que envidiar a los que emplean coches similares de marcas europeas.En el habiáculo, todo se controla desde sendas pantallas digiales de 10,25 pulgadas. El coche, de serie, llega muy equipado. No le faltan ni los asientos de piel sintética, ni el techo panorámico, ni el freno de estacionamiento eléctrico o el climatizador bizona. Incluye hasta sistema de sonido Harman Kardon y sistema de monitorización de puntos ciegos en las versiones más completas.



Medidas y precios

La distancia entre ejes del coche alcanza los 2,6 metros y el maletero, los 64 litros. Son unas dimensiones perfectas para cinco pasajeros. El motor es un 1.2 litros de gasolina con 112 CV y el cambio, un automático de seis velocidades.

No está claro todavía que se acaba vendiendo en Europa, peroe India se vende por el equivalente a 13.200 euros. Si Mahindra se decide a desembarcar en el Viejo Continente, Stellantis va a tenr un serio competidor para el Grande Panda o el Citroën C3. Incluso, y si Mahindra desarrolla una versión de mayores dimensiones, podría llegar a complicarle las cosas al C3 Aircross.