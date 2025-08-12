Te va a gustar más que el Toyota RAV4 en todo, menos en su precio

De entre todos los modelos no eléctricos de Kia, hay uno que destaca por ventas, clase y prestaciones. Figura, además, por derecho propio entre los mejores SUV que hoy puede encontrar alguien en el mercado y, por eso, para afianzar esa situación, la marca surcoreana va a lanzar en los próximos meses una nueva versión del coche. Hablamos, por supuesto, del Kia Sportage. Y te va a gustar más que el Toyota RAV 4 pese a su precio.

Lavado de cara

Kia somete a su veterano SUV, que acumula ya cinco generaciones (a cuál de ellas más exitosa) a un facelift que lo actualiza en lo mecánico, lo tecnológico y lo estético. En Polonia y Alemania ya está a la venta y en España se va a empezar a vender en breve. Tiene ya, de hecho, hasta precios: la versión más sencilla (térmica) cuesta 35.000 euros.

La marca surcoreana, con todo, no se limita a propulsores térmicos en este coche y presenta también opciones electrificadas mediante sistema de microhibridación que están disponibles desde 42.000 euros.

Acabados y motores

El nuevo Kia Sportage se presenta con cuatro niveles de acabado que se denominan Concept, Drive, Tech y GT-Line. En la versión más sencilla, el coche incluye ya sistemas de iluminación LED, llantas de 17 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, navegador, asiento ajustable en altura y todo tipo de ayudas a la conducción como alerta de cambio de carril, asistente de aparcamiento o control de crucero. En los acabados superiores añade elementos como los asientos y el volante calefactable, el climatizador con ajuste en tres zonas o el sistema de iluminación ambiental o el techo solar.

La marca surcoreana ofrece el vehículo con motores 1.6 de gasolina con 150 CV (puedes escoger entre cambio manual o automático y entre tracción 4x4 o 4x2) y, también, con propulsor 1.6 de gasolina 136 CV MHEV. La versión top de gama (1.6 MHEV GT Line) está disponible por 52.397 euros.. Por debajo, hay un amplio abanico de opciones que te permite llevar hasta tu garaje una versión térmica de la nueva generación del SUV de Kia por entre 35.000 y 40.000 euros o, si la prefieres MHEV, entre 42.000 y los 52.397 citados.