Toyota cierra la boca a quienes decían que no sabía fabricar coches eléctricos con este dato revelador

Toyota fue la marca que fabricó el primer coche electrificado dirigido al gran público. Lo lanzó, en concreto, en 1997m se llamó Prius y abrió una revolución que todavía no ha finalizado. Pese a ello, y aunque sigue siendo líder en híbridos capaces y solventes, la marca japonesa no despunta en la fabricación de coches eléctricos. En su catálogo sólo figura actualmente uno, el bZ4X, pero se vende mejor que bien: durante este pasado mes de julio, los comerciales de Toyota lograron convertirlo en el coche eléctrico más vendido del país.

Así, y durante el séptimo mes de este año, los Toyota bZ4x vendidos fueron un total de 604, exactamente 73 más que las 531 unidades del BYD Dolphin Surf que se matricularon. En tercer lugar se posicionó el KIA EV3, con 493 unidades y, en cuarto, el Tesla Model 3, con 456. BYD logró colocar en quinto lugar (333 unidades vendidas) a su Atto 2 y, ya después, se posicionaron el Renault 5 (sexto, con 332 unidades), el Skoda Elroq (séptimo, con 320), el Hyundai Inster (octavo, con 292) y, ya cerrando el top 10, el Mini (noveno, con 256) y el Tesla Model Y (décimo, con 230).

¿Cómo es el coche?

El coche ronda los 4,7 metros de largo (4,69 centímetros para ser exactos) y ofrece un habitáculo de dimensiones notables gracias a una distancia entre ejes de 2,85 metros. En cuanto a motores, la marca japonesa pone a disposición sólo una opción: un 204 CV asociado a una batería de 71 kWh.

Así, la autonomía del Toyota bZ4x alcanza los 513 km en todas sus versiones menos en la Luxury de tracción total, que se queda en 416. La versión de acceso del coche está disponible desde 25.000 euros ayudas mediante y la top de gama escala hasta cerca de los 40.000.

Muy equipado

El Toyota bZ4X presenta en tres acabados (Advance, Style y Luxury) y, ya de entrada, incluye llantas de 18 pulgadas, retrovisores calefactables y múltiples ayudas a la conducción. Sólo uno de los tres acabados (Luxury)se asocia al sistema AWD (All Wheel Drive), una solución de tracción total en la que la potencia se distribuye entre las cuatro ruedas de manera automática y que garantiza tracción y control incluso en condiciones adversas sin necesidad de intervención del conductor. Es, en sí, la versión cómoda y para no expertos de la tracción total clásica.