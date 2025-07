Toyota pincha en junio, pierde el liderato y solo un modelo en el top 10

Mal mes este junio recién cerrado para Toyota en España: la marca japonesa coloca sólo un modelo en el Top 10 de ventas de lo que va de 2025 y se trata, además, de uno de los más pequeños. Es, en concreto, el compacto Corolla, que ocupa el puesto siete del Top 10 del mes y se sitúa, también, en la séptima plaza de listado que refleja las matriculaciones por modelo en lo que va de año.

La situación, con todo, no parece tener que ver con las virtudes o defectos del modelo japonés, sino con la negativa dinámica en la que se ha instalado la economía española, en la que la reducción de la renta disponible en los hogares y el incremento del precio de los coches –y de la cesta de la compra, no lo olvidemos- es la norma desde hace casi diez años.

De entre los 10 coches más vendidos en lo que va de año, ninguno pasa de los 30.000 euros y sólo cuatro (Hyundai Tucson con 28.725 euros, Nissan Qashqai con 26.400 euros, Toyota Corolla con 24.700 euros y Renault Captur con 21.018) cuestan más de 20.000 euros. En España, las cifras no engañan: la gente compra lo que puede y no lo que quiere y, entre lo que se puede comprar, no caben vehículos con mecánicas más complejas como es el caso de los Toyota, casi todos equipados con motores HEV, como mínimo, que reducen consumos pero elevan el precio venta en un mercado que prefiere propulsores baratos de gasolina, diesel, o GLP.

¿Cómo es el Corolla?

El Toyota Corolla es un comapcto de 4,37 metros de largo con 361 litros de maletero disponible en cuatro acabados: Active Plus, Business, Style Plus y la exclusiva GR- Sport. Los tres primeros acabados montan un propulsor HEV de 140 CV que consume sólo 4,4 litros. La versión top de gama (GR-Sport) está equipada con un 2.0 de 196 CV y escala hasta los 31.000 euros. El modelo más sencillo del Corolla, el 18 HEV Business de 140 CV, está disponible con descuentos desde 24.700 euros.

Otras referencias de Toyota

Toyota coloca dentro de los veinte coches más vendidos en lo que va de año dos referencias más: el CH-R y el Yaris Cross. El primero, un B-SUV ocupé de 4,35 metros con el mismo HEV de 140 CV del Corolla o, para quien lo prefiera, un PHEV de 223 CV, está disponible desde 28.000 euros y lleva vendidas en lo que va de año más de 10.100 unidades.

El Yaris Cross, más pequeño, es un SUV derivado del utilitario Yaris, se queda en 4,18 metros de largo y está disponible, para quien se conforme con la versión de acceso, desde 25.700 euros con descuentos.Equipa motores HEV de gasolina de 116 o 130 CV.