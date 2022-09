El gran señalado de Luis Enrique por la derrota de España ante Suiza

El catastrófico partido de España en el estadio de La Romareda ante Suiza (1-2) dejó un claro señalado: Ferran Torres. Si su convocatoria con La Roja ya causó revuelo por su rol de rotación en el Barça de Xavi, el último partido del extremo valenciano lo ha dejado al borde de la cornisa. El seleccionador español, Luis Enrique, puso de inicio al jugador de 22 años, en uno de sus partidos más erráticos. Ferran no tuvo incidencia alguna en ataque.

Las estadísticas no dejan lugar a dudas, el ex del Valencia no firmó un solo tiro a puerta. Más allá de eso, tampoco dejó asistencias ni jugadas destacables. En una de sus especialidades, el regate, también se marchó con el casillero en blanco. Es más, perdió 13 balones ante los futbolistas suizos.

Extremos discretos

Luis Enrique sustituyó a Ferran hacia la hora de partido, con tal de recuperar el dinamismo en ataque con Yéremi Pino. Precisamente, la aplicación estadística SofaScore otorgó la puntuación más discreta a Ferran con un 6,5. Respecto al joven talento del Villarreal, de 19 años, tampoco mejoró las prestaciones de su compañero sobre el terreno de juego. Y es que un disparo bloqueado por la defensa rival integró el escaso peligro generado por Pino en poco menos de media hora de partido.

Las continuas convocatorias de Ferran Torres por parte de Luis Enrique cada vez generan más ruido mediático. El atacante del Barça mantiene una relación amorosa con el seleccionador español. Por ello, algunos detractores de sus presencias internacionales con España achacan las convocatorias de Ferran a un "enchufe". No obstante, cada lista anunciada por Luis Enrique desata un alud de reacciones por ciertas decisiones controvertidas. En esta ocasión, ha dejado fuera al máximo goleador español de la pasada temporada, Iago Aspas, con 17 tantos en LaLiga.

Asensio, reforzado

Quien si brilló fue otra de las sorpresas de la lista para la UEFA Nations League, Marco Asensio. El atacante balear apenas ha contado en los planes de Carlo Ancelotti para el Real Madrid. Sin embargo ,el seleccionador accedió a convocarlo. Y no defraudó, pues el extremo de 26 años al brindar el pase del empate a Jordi Alba tras una gran jugada individual. De este modo, Asensio todavía cuenta con opciones para viajar a Qatar en noviembre a disputar el Mundial, a pesar de su escaso protagonismo en el Madrid.