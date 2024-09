El lado más soberbio de CR7; tras marcar su gol 900, su polémico comentario: Portugal, en una nube

Portugal empezó su acción en la UEFA Nations League ante el seleccionado de Croacia con una victoria por 2-1. Diogo Dalot casi se lleva los reflectores por no solo su tanto, sino el autogol que provocó para darle así la victoria parcial a los balcánicos. Pero el defensor pasó a un segundo plano rápidamente después de que Cristiano Ronaldo apareciera para hacer historia y confirmar que su legado sigue vigente. El 'Bicho' no hizo nada más que llegar a una cifra de no creer en su carrera como profesional.

El actual delantero del Al Nassr tiene 39 años y sigue de pie, intentando dejar su huella y reflejar la categoría que lo ha distinguido desde que sé hizo un nombre. Su hegemonía ya está en los libros, así como los 900 tantos que alcanzó a nivel personal, un número que asusta a cualquiera, pero que mantiene tranquilo a CR7. Eso no quedo allí, pues el luso dio su testimonio sobre los récords que sigue rompiendo a su edad.

900 goles y continúa

Cuando Portugal tuvo la posibilidad de aumentar el marcador, lo hizo. Un tal Cristiano Ronaldo apareció en el minuto 34 para dejar su marca y así llegar a los 900 goles. Para el público una cifra redonda, que habla del claro legado del portugués, pero para el ex Real Madrid, la suma del esfuerzo depositado durante estos años de carrera.

CR7 quiere más

El emotivo momento fue registrado por la señal televisiva, tras un impecable centro de su compañero, el delantero apareció justo para abrir el pie y así darle ventaja a su combinado. El mismo Cristiano sabe lo que significa y lo expresó de la siguiente manera: “900 goles parece un hito más, pero sólo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar el gol número 900”.

La Eurocopa es mucho más

El ex Manchester United confesó que no rompe récords, “me persiguen”. Esta declaración deja en claro que su determinación y ambición para conseguir grandes cosas sigue intacta. Pese a que el Mundial le fue esquivo, Ronaldo pisa tierra y para él, la Eurocopa es lo máximo que hay. “Que Portugal gane una Eurocopa equivale a ganar un Mundial”, enfatizó la estrella.