Ferran Torres, Asensio y un favorito de Luis Enrique indignan a España

Aunque no disputó el mejor de su encuentros en el plano ofensivo y defensivo, la selección española logró su cometido en tierras portuguesas: ganar el partido y colarse en la Final Four de la presente edición de la UEFA Nations League. No obstante, aunque hoy se vive un estado de satisfacción en el vestuario de 'La Roja', hay varios jugadores que están recibiendo un gran número de críticas tras las actuaciones del equipo en estos dos encuentros, especialmente Ferran Torres, Marco Asensio y Pablo Sarabia.

Los tres han partido como titular, al menos una vez, en este parón internacional ya que para Luis Enrique siguen siendo hombres indiscutibles en sus convocatorias. Pero lo que verdaderamente es un motivo de enojo para un gran sector de los aficionados es que el seleccionador asturiano esté apostando por ellos, dejando fuera a otros jugadores, sin ni siquiera estar acaparando un gran número de minutos en sus respectivos clubs, algo que justifica la mala imagen mostrada por estos tres atacantes en los dos últimos encuentros. Pero vamos por partes.

Ferran es el jugador que está recibiendo más críticas. El extremo del FC Barcelona fue muy importante para Xavi en el segundo tramo de la temporada pasada, coincidiendo también con su mejor etapa en 'La Roja', pero la llegada de Raphinha y la presencia de Dembélé y Ansu Fati le está privando de muchos minutos en el presente curso, algo que, inevitablemente, acredita su bajo rendimiento en los últimos meses. De ahí que la decisión de Luis Enrique de seguir brindándole su total confianza sea hoy un motivo de enojo para muchos seguidores de la selección.

Asensio vive una situación similar. Sin casi protagonismo en el Real Madrid porque Carlo Ancelotti confía más en otros extremos que tiene a su disposición en la plantilla blanca, el mallorquín viene siendo un habitual en las convocatorias de Luis Enrique, aunque su rendimiento tampoco está siendo gratificante con el combinado nacional.

Por último, Pablo Sarabia es otro de los motivos de estas diferencias entre afición y seleccionador. El jugador del PSG, dada la presencia de Neymar, Messi o Mbappé, entre otros, apenas está teniendo oportunidades en el club francés, por lo que no se termina de entender que Luis Enrique esté contando con él de forma sistemática y, sobre todo, que le haya otorgado el privilegio de ser titular indiscutible en sus alineaciones.