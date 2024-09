Koeman, molesto con los suyos: Messi, Agüero, Minguenza y ahora un jugador de Países Bajos

En la última semana se desató un verdadero escándalo en la Selección de Países Bajos luego de que su entrenador, Ronald Koeman, criticara públicamente la decisión de Steven Bergwijn de dejar Ajax para jugar en Al-Ittihad de la Saudi Pro League.

“Steven se va a Arabia con 26 años. Está claro que esa decisión no tiene nada que ver con la ambición deportiva. Podría haber continuado en el Ajax. No creo que allí paguen malos salarios", manifestó.

"Para mí, su ciclo en el seleccionado está terminado”, sentenció el exentrenador del Barça en la conferencia de prensa que ofreció antes del enfrentamiento contra Bosnia-Herzegovina en el Grupo C de la UEFA Nations League.

Por su parte, el jugador de 26 años no se guardó nada y le contestó a Koeman. “Podría haberme llamado para escuchar mi versión de los hechos", declaró.

En comentarios publicados por De Telegraaf, el flamante delantero del conjunto árabe expuso: “Ya ni siquiera quiero jugar para este entrenador. No jugaré para alguien que me retrata como lo ha hecho en los medios. Podría haberme llamado para escuchar mi versión de los hechos. ¿Cómo puede decir esas cosas sin hablar conmigo?”. “No es así como se trata a los jugadores”, remató.

Bergwijn integró la lista de Países Bajos que disputó la última Eurocopa 2024 y fue titular en los triunfos ante Rumania y Turquía, en octavos y cuartos de final, respectivamente.

