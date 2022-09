La durísima 'rajada' de un jugador del United contra los medios

El internacional inglés y jugador del Manchester United, Harry Maguire, ha estallado en una entrevista para talkSPORT contra las críticas de los medios de comunicación. El defensor de 29 años no levanta cabeza ni con los red devils, ni con la selección de Inglaterra. La paciencia de los aficionados británicos ha alcanzado su límite tras otra mala actuación en la derrota de los Three Lions frente a Italia (1-0).

"Esa es la razón por la que lo hacen, les gustan los clics y cosas así, pero entré en la Eurocopa después de una lesión de ocho semanas, y no jugué un solo partido, y entré en el equipo del torneo", se defiende Maguire de sus detractores.

No obstante, para el ex futbolista del Leicester su bajón de rendimiento no está supeditado a las críticas: "No me fijo en nadie más y en lo que la gente está diciendo. Creo que si la gente puede hacer una historia sobre mí, soy el capitán del Manchester United y va a ser una gran noticia".

Capitán... y suplente habitual

Si bien ostenta la capitanía del Manchester United, Maguire prácticamente no ha participado en la Premier League bajo las órdenes de Erik ten Hag. Hasta la fecha, suma dos titularidades y una entrada desde el banquillo contra el Arsenal. Precisamente, las dos primeras derrotas del United en la liga inglesa frente al Brentford y el Brighton acontecieron con Maguire en el once.

El binomio que componen Raphaël Varane y Lisandro Martínez en el centro de la zaga ha apeado de la titularidad del United a Maguire. Por ahora, el central nacido en Sheffield mantiene sus galones en el combinado inglés. No obstante, la cercanía del próximo Mundial de Qatar 2022, y la mala dinámica de Inglaterra podrían desplazar a Maguire a la suplencia.

El duro varapalo sufrido contra Italia en forma de derrota (1-0) ha certificado el descenso de Inglaterra de la primera división de la UEFA Nations League. El combinado dirigido por Gareth Southgate y antaño subcampeón de la Eurocopa solo suma dos puntos en seis jornadas. Inglaterra no conoce la victoria en el grupo C de la Nations League y ha sufrido derrotas sonrojantes, como el 0 a 4 de Hungría. Este tropiezo supone la peor derrota de la selección inglesa desde 1928.