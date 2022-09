Duro aviso de Florentino a Klopp y Ten Hag por Gomes y Bellingham

Sí, es verdad que João Gomes, jugador de 21 años del Flamengo, y Jude Bellingham, futbolista de 19 del Borussia Dortmund, interesan mucho en el Santiago Bernabéu. Y también es cierto que el Madrid se ha echado un lado -no en su interés, pero sí en lo que respecta a una subasta del club alemán- de la posibilidad de pujar junto a Liverpool y United por el futbolista británico por 150 millones de euros. No van a pagar eso por nadie (salvo, quizá, por Erling Haaland llegado el caso). Ahora bien, dado que United y Liverpool también se han metido en la pelea por el centrocampista brasileño, el Madrid no se va a baja tan fácilmente de la pelea por ambos.

Tengan en cuentan que Florentino Pérez ha fijado su hoja de ruta y no se va a mover de ella. Sobre este plan, piensa que, si bien la carrera de Toni Kroos y Luka Modric se está extendiendo en el tiempo, también es cierto que no se puede proyectar la transición con ellos, como se ha hecho con Carlos Henrique Casemiro, sobre jugadores sin experiencia en el club. En este sentido, Eduardo Camavinga y Aurélian Tchouameni van en esta dirección, aunque la madurez del ex del Mónaco, su éxito nada más aterrizar, no es lo habitual. Florentino y Ancelotti piensan que los sustitutos necesitan un tiempo de adaptación al club y cuanto antes se muevan al respecto, mejor.

Pues bien, ante las posibles salidas en 2023 de Marco Asensio o Dani Ceballos, dos activos de la medular, y la siempre opción de que Kroos y Modric se vayan apagando, Florentino proyecta la transición sobre los dos jugadores franceses y, a la vez, sobre el mediocentro del Borussia Dortmund. Gomes es una alternativa, una posibilidad interesante más que un deseo expreso de que complete el tridente de la medular de futuro y desde el primer minuto junto a los internacionales galos.

En diferentes medios de comunicación de Inglaterra ya se ha certificado que United y Liverpool están dispuestos a todo por Bellingham y que Gomes, en menor medida en cuanto a las cifras, pero no en determinación, también está en sus agendas. Ante ello, el Madrid quiere imponer su historia y estatus, que siempre influye en estos casos, pero también advierte: tienen unas cuentas saneadas y una potencia reservada de millones que pueden movilizar en cualquier momento. Que no hayan fichado muchos jugadores no significa que no tengan capacidad para hacerlo.