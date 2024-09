La Nations League tiene un valor especial; torneo de récords y homenajes: Portugal se robó el foco

Los homenajes no paran en la máxima categoría del fútbol profesional, esta vez la UEFA Nations League presenció en la previa del compromiso entre Portugal y Croacia como los fanáticos no se olvidaron de un referente de su país y del balompié internacional: Pepe. El exdefensa del Real Madrid colgó los botines a los 41 años tras disputar su último partido en la Eurocopa y, por supuesto, nadie olvidó que el ex Porto se merecía retirarse a lo grande.

Con una trayectoria importante y más de un título en su poder, el nacido en Brasil, pero con mayor apego a Portugal desde joven, le dijo adiós al deporte que más amo en toda su vida. Además de trofeos por doquier, dejó una influencia importante que hoy es replicada en los clubes por donde pasó. Pepe aclaró que la edad que tiene solo significó más que un número, ya que su performance en la Eurocopa y lo hecho en el último tramo de su carrera fue significativa. Ahora, solo queda apreciar y reconocer su historia como leyenda.

Homenaje a la altura

El partido de Portugal ante Croacia tuvo un toque especial antes del pitazo inicial, el homenaje a Pepe, quien hace semanas anunció su salida oficial de Portugal. Los directivos del combinado luso le dieron su histórico número ‘3’ a modo de homenaje, mientras que los hinchas levantaron un tifo en un sector del estadio de Benfica. En la imagen se pudo apreciar al exdefensor con la Eurocopa conseguida en 2016.

El legado de Pepe

Cristiano Ronaldo tiene 212 partidos con Portugal, segundo está Joao Moutinho, con 146. En tercer lugar, está ubicado la leyenda Pep, con 141, la misma cantidad que estaba en la camiseta que recibió. De ese modo, el exzaguero del Real Madrid se retira con la mirada en alto, por haber sido constante y determinante durante toda su carrera.

Su última Eurocopa

Portugal cayó en los cuartos de final de la Eurocopa ante Francia desde la vía de los penales. Ni Cristiano Ronaldo ni Pepe pudieron evitar la eliminación de su país, aunque el excentral dio muestras de su carácter y que, pese a haber tenido 41 años, su físico estaba intacto. Seguramente para algunos fanáticos Pepe tenía para más, pero la decisión al final fue de él.