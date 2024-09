Tras rechazar a Leo Messi y Cristiano Ronaldo, esta leyenda del Real Madrid será la joya del mercado

Tras demostrar, en su año de regreso al Sevilla, que todavía está en buenas condiciones para ser un futbolista interesante, Sergio Ramos ha visto como ha llegado el 31 de agosto y ningún equipo se ha lanzado a por su fichaje. El de Camas, lejos de verse para un retiro dorado en la MLS o en Arabia Saudí, mostró en Sánchez-Pizjuán que su nivel es para seguir en Europa. Sin embargo, parece que no son muchos los equipos del viejo continente, interesados en contar con Sergio Ramos para la temporada 24/25.

Ante esta situación, la realidad es que, tras haber rechazado unirse a Leo Messi en el Inter de Miami y de hacer lo propio con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, es probable que el destino lleve a una leyenda del Real Madrid como lo es Sergio Ramos, a acabar aceptando un nuevo destino en Arabia Saudí, pues ante el desinterés de los equipos europeo en pagar un gran contrato a un Ramos de ya 38 años, el futuro del camero apunta a un destino exótico.

Toda una joya para el mercado europeo

Si Thiago Silva fue capaz de ser el mejor central del Chelsea a sus prácticamente 40 años, no hay razón para que Sergio Ramos no pueda hacer lo mismo. En este sentido, para convertirse en una joya de este tipo, el de Camas, debería, en primer lugar, establecer unas metas económicas fácilmente asumibles para cualquier equipo. Pues, lejos de ser el mejor central del mundo, Ramos ya no puede aspirar a ser uno de los mejor pagados de su equipo.

A partir de ahí, el equipo que apueste por el español se podría acabar llevando a la gran ganga del verano, pues, si Ramos es capaz de estar en plenas facultades físicas, son pocos los veteranos que pueden compararse a él.

En cambio, si el legendario central español opta por dar prioridad a su sueldo, lo normal es que, pese a haber rechazado, en primera instancia ir con Messi a la MLS o con Cristiano Ronaldo a la Saudi Pro League, Ramos acabe viéndose obligado a firmar ese gran contrato que le llegue desde Oriente Medio o de los Estados Unidos.