Lección para Casemiro y Toni Kroos; es el mejor del tridente del Madrid: le sigue los pasos a CR7

La Nations League está en el centro de atención de los fanáticos del buen fútbol, pendientes de lo que hacen sus ídolos como Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski o Luka Modric. Este último, tuvo acción con su combinado nacional y pese a sus 38 años, no baja los brazos, es más, su nivel sigue mejorando e hizo su valer su continuidad con un gol de antología. El actual volante del Real Madrid anotó de tiro libre para darle la victoria a su país.

El subcampeón del mundo en Rusia 2018 y ganador del Balón de Oro posteriormente se paró atrás de la esférica y de una manera sutil direccionó el remate a un costado del palo del arquero. Modric fue consultado sobre si su retiro se asoma en plena euforia de seguir dejando huella, pero el mediocampista tuvo una respuesta que aumenta las esperanzas de que haya más del cerebro del fútbol para rato.

Modric y la pelota parada

Minuto 52 y una falta a favor de Croacia cerca del área podría aumentar el triunfo parcial sobre su similar de Polonia. La barrera se alista para contener el remate del lanzador, los polacos ven que es Luka Modric. El volante del Madrid no lo piensa dos veces y decide dejar en ridículo al portero. Con la parte interna de su pie, de forma elegante, coloca el balón a un lado del arco para poner así 1-0 del triunfo.

¡NO TE RETIRES NUNCA, LUKA! ¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MODRIC PARA EL 1-0 DE CROACIA A POLONIA!



📺 Mirá la #NationsLeague por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/LGy8fxUrJD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2024

Paso a paso

Modric tiene 39 años y demostró hace rato que solo es un número, que la pasión con la que sigue disputando partido tras partido es de digno reconocimiento. El ex Tottenham Hotspur no se desespera con respecto a ir paso a paso en su trayectoria, aunque para algunos parece estar cerca el final, lo que dice Luka es que “conmigo nunca se sabe. Tenemos que ir partido a partido”.

Motivación para alargar su carrera

El futuro de Modric es un tema que en más de una ocasión se lo ha planteado, pero el balcánico no tiene remedio, quiere seguir y hasta cansarse no tirará la toalla. “No puedo pensar en el futuro. Cuando ya no sienta el fuego dentro de mí, me retiraré”, explicó. “Solo yo puedo sentir ese fuego y tomar la decisión”, admitió el veterano mediocampista.