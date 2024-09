El Barça estará atento: por Gündogan, Pep Guardiola aceptaría el adiós del socio de Luka Modric

No ha sido un verano especialmente movido en el Manchester City. Lo más sonado por parte del conjunto mancuniano ha sido el regreso de uno de los jugadores favoritos de Pep Guardiola, un Ilkay Gündogan, que, tras un año en Barcelona ha decidido que lo mejor era emprender el camino de regreso al Etihad. Una decisión que no ha acabado de alegrar a todo el mundo en el lado sky blue de Manchester, donde según cuenta Football Insider, Mateo Kovacic se está planteando pedir su salida.

Una salida, la de Mateo Kovacic que, pese a no poderse cerrar ya en este mercado, a no ser que sea para ir a Arabia Saudí o a ligas secundarias, podría tener que esperar hasta el mercado de invierno, momento para el cual, el Barça podría llegar a plantearse la opción del croata si es un buen precio. Pues Kovacic representa un perfil que no existe ahora mismo en la plantilla de Flick y cuyo encaje sería perfecto.

Si bien, ni Deco ni Laporta lo han puesto en su lista de candidatos, harán bien en el Camp Nou, de apuntarse el nombre de Mateo Kovacic en la lista de futuribles para el centro del campo. Pues, pese a no ser un fino estilista, el compañero de Luka Modric en la selección de Croacia, ya ha demostrado, tanto en el City como en el Chelsea, donde mostró su mejor versión, que es un jugador más que capaz de dar el do de pecho en la medular de un grande de Europa.

Sus largas cabalgadas rompiendo líneas y su capacidad para llegar desde segunda línea convierten al croata en un futbolista ideal para acompañar a Pedri, Gavi y compañía siempre que los culés tengan disponibilidad económica.

Por su parte, Pep Guardiola no pondría gran oposición a la salida de un Kovacic que, con Gündogan ha pasado a un plano demasiado secundario como para ser un jugador cuya salida preocupe en el City, de modo que todo serán facilidades para que el mediocentro croata cambie de aires en el mercado de invierno, lo que sería una gran opción para el Barcelona.