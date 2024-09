Madrid cayó con lesionados, pero el Barça no fue ajeno; la joya que pierde Flick: España lo confirmó

En las últimas horas se confirmaron hasta tres lesiones por parte del Real Madrid, pero Barcelona tampoco se quedó atrás, considerando que el equipo también contaba con bajas sustanciales. A los ya conocidos Ronald Araújo, Andreas Christensen y Marc Bernal, se suma el prolífico Fermín López, quien no pasó ni un entrenamiento con la selección española.

El campeón con España en los Juegos Olímpicos de París no tuvo buena suerte con su incorporación a la selección absoluta, dejando sin pena ni gloria la concentración para regresar a Barcelona. El prometedor volante polifuncional no tardó en pronunciarse en sus redes sociales dada la gravedad de la lesión y el momento que atraviesa de cara a la Nations League. Joan Laporta, por su parte, tampoco fue ajeno a la situación y decidió expresarse por lo sucedido.

Fermín se lesionó

La mala fortuna tocó la puerta de Fermín López luego de confirmarse su lesión. Había sido una de las figuras de los Juegos Olímpicos para conseguir el campeonato con España, con Hansi Flick la confianza estaba en aumento, hasta que ocurrió lo peor. El mediocampista tuvo una rotura de fibras, según la comunicación de la RFEF y el mismo Fútbol Club Barcelona.

El volante se pronunció

Justo en el primer día de prácticas con la ‘roja’ López abandona la concentración cuando el desenlace parecía ser otro. El formado en La Masia no quiso preocupar a los fanáticos y utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de cara a su recuperación. “The are falls that will make you fly”, fue lo que escribió en inglés el volante, que en español significa ‘Hay caídas que te harán volar’.

La postura de Laporta

En su pronunciamiento oficial hacia la prensa, dando un recuento del mercado de traspasos y actualizando el presente del club, Joan Laporta fue notificado por lo sucedido con Fermín y decidió hablar al respecto. El presidente lamentó la baja de López diciendo que “hoy hemos tenido mala suerte de la lesión de Fermín López en un entrenamiento con la Selección”.