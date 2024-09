Laporta le da la espalda a Gündogan; justificó su salida de Can Barça: Dani Olmo, el nuevo engreído

Barcelona inició el campeonato español con una serie de victorias consecutivas que ponen a Hansi Flick en un pedestal. Pese a solo la incompleta de Dani Olmo y más salidas que novedades, el club ha ido de menos a más en cuanto al rendimiento, tomando en cuenta las bajas por lesión. Justamente, el presidente Joan Laporta ofreció una conferencia para dar un recuento de lo que pasó durante y después del mercado de fichajes, enfatizando en la inesperada salida de Ilkay Gündogan.

El mandamás del Barça tocó varios puntos que engloban el entorno barcelonista, pero no dejó pasar desapercibido el adiós del mediocampista alemán que apuntó al Manchester City ni bien dio un paso al costado. Laporta no se hizo problemas y fue directo sobre el caso, además de admitir que la calidad de persona que el germano es antepuso a Olmo como el personaje que de alguna forma provocó la salida del ex Borussia Dortmund por un tema de posición en el campo.

El alemán se fue por las buenas

Pep Guardiola recibió con los brazos abiertos a un Gündogan que la tenía clara desde el inicio si en algún momento se iría de Cataluña. Laporta fue explícito y sincero, pues consideró que el exvolante culé es una “excelente persona y jugador”. Asimismo, resaltó que la decisión se basó en un aspecto netamente deportivo. “Ha sido una decisión única y exclusivamente deportiva”, afirmó.

Dani Olmo como el responsable

Olmo dejó RB Leipzig para poner marcha a España, exactamente para unirse a las filas del Fútbol Club Barcelona, equipo con el que ya había hecho menores. En este caso, su nombre causó revuelo por las palabras de Laporta, dando a entender que Olmo jugaba en la misma posición que Gündogan, así que su salida estaba cantada. “Tras el fichaje de Dani Olmo el papel de Gündogan no estaba claro, porque compartían una posición similar”, agregó.

Incorporación exitosa y efectiva

El efecto Olmo ha sido total, ya lleva dos goles con los blaugranas tras haberle anotado consecutivamente a Rayo Vallecano y Real Valladolid. El volante ofensivo ha sido utilizado como una pieza de recambio y quizá más adelante se gane el puesto de titular por los méritos conseguidos hasta la fecha. El hecho es que la institución ganó un jugador confiable en distintos aspectos.