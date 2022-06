Ni Pedri, ni Gavi: Xavi desea recuperar al canterano, objetivo Mundial

Ni Pedri, ni Gavi. La verdadera gran operación que tiene en mente para el próximo año Xavi Hernández es la de recuperar a Ansu Fati. El canterano no ha conseguido casi ni arrancar esta temporada debido a las lesiones. Este año sin ir más lejos, el delantero del FC. Barcelona ha sufrido hasta 5 lesiones que le han hecho perderse hasta 35 partidos. Este curso solo ha podido disputar 10 encuentros en Liga, no siendo titular en ninguno de ellos, 3 en la Champions League y 1 en la Supercopa de España.

Lo curioso de Ansu Fati es, que pese a haber estado apartado tanto tiempo de los terrenos de juego, su instinto goleador no se ha evaporado en ningún momento, ya que, a pesar de no haber sido titular en ninguno de los 10 encuentros ligueros, el canterano ha anotado 4 goles. Lo mismo sucede con la Champions League y la Supercopa de España, donde el ‘10’ del Barça ha anotado un gol en cada competición.

Pero a pesar de su escasa participación, tanto Xavi Hernández como Luis Enrique saben que si el futbolista está al 100%, es uno de los mejores jugadores en ataque tanto del Barça como de la selección española. Por eso, tanto el de Terrasa como el seleccionador se han puesto como objetivo recuperar al canterano de cara al año que viene con un propósito claro, llegar a Qatar, lo que podría denominarse 'operación: llegar al Mundial'.

La España de Luis Enrique necesita de Ansu Fati, el seleccionador no ha perdido para nada su confianza en él y se lo ha demostrado convocándole para estos compromisos de la UEFA National League, algo que no sucedía desde el 13 de octubre de 2020, cuando el canterano culé jugó su último partido con ‘La Roja’ en la derrota ante Ucrania por 1-0. Desde entonces, el atacante blaugrana no ha podido entrar en ninguna lista, pero a pesar de ello, Luis Enrique sabe que si está en forma, es de los jugadores más determinantes de la plantilla.

Por ello, Xavi Hernández y Luis Enrique se han puesto como objetivo que Ansu Fati llegue el Mundial de Qatar y para ello, ambos entrenadores se ayudarán mutuamente para recuperar al jugador. Se prevé que en el próximo compromiso de España ante Suiza, vuelva a tener minutos.