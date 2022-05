Xavi no da crédito: dispuestos a pagar la cláusula de Gavi, Laporta KO

Joan Laporta e Iván de la Peña siguen jugando al ratón y al gato con la renovación de Gavi. Desde el mes de enero, el presidente del FC. Barcelona está inmerso en una guerra interna con el representante del futbolista que últimamente ha decidido hacer pública. Esta misma semana, el máximo dirigente de la entidad azulgrana ha acusado a su agente, en una entrevista en el diario L’Esportiú de complicar demasiado las cosas.

” No entendemos nada Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la hayan aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y en algún momento deberá decir alguna cosa. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, de momento, no está aceptada por el agente del jugador”, señalaba Joan Laporta, a lo que Iván de la Peña, por supuesto, ha contestado.

“El representante de Gavi, sorprendido y enfadado con Laporta. Iván de la Peña contradice al presidente, asegurando que todavía no ha recibido la oferta de renovación. El entorno del futbolista lleva dos semanas esperando una propuesta, tras la última reunión con el club”, recoge el diario Sport.

Mientras existe esta guerra interna por renovar a un joven futbolista de 17 años, titular con la selección absoluta, y con uno de los futuros más prometedores de todo el panorama europeo, otros equipos lo tienen claro y no dudan a la hora de lanzarse con todo para contratar a Gavi este mismo verano, y es que, según se puede leer en el diario Sport, el Liverpool estaría dispuesta a pagar la clausula de 50 millones de euros del futbolista del Barça. Xavi no da crédito.

Los de Klopp, junto al Manchester City, son los dos equipos de la Premier League que más interés han mostrado por el futbolista desde el mes de enero y parece que el centrocampista es uno de las peticiones que el técnico alemán ha hecho a los reds para este verano. Ve a Gavi como el sustituto perfecto de Keita y Thiago y quiere educarlo en su estilo ahora que tan solo tiene 17 años. Veremos que acaba sucediendo finalmente con el canterano, pero lo que está claro es que mientras Laporta y De la Peña dudan, otros tienen decidido el paso que dar.