3 bombas listas para descolocar a Stephen Curry, LeBron y Kevin Durant

Más allá de que Golden State Warriors hayan corroborado frente a Phoenix Suns y más recientemente ante los Orlando Magic que son y serán uno de los equipos a batir; con el lío Kyrie Irving aún ondeando en Brooklyn Nets, sobre todo ahora que parece que el equipo de Steve Nash empieza a tomar el rumbo de la regularidad, y a pesar de la incógnita que suponen Los Angeles Lakers; estas tres bombas, de una u otra forma, tendrán un impacto enorme tanto en el Oeste como en el Este y, por tanto, en el día a día de Curry, LeBron y Durant.

Y es que ha saltado a primera línea de la rumorología un asunto que ocupa a Ben Simmons, díscolo jugador de Philadelphia 76ers, y Damian Lillard, jugador franquicia de Portland Trail Blazers, y que tanto los relaciona como los divide, generando aún más conjeturas. Por un lado, los periodistas de The Athletic Shams Charania y Sam Amick aseguran que Lillard no está ni mucho menos contento con las decisiones de su equipo y que le gustaría que Portland moviera ficha por Simmons, como fichaje que haga cambiar una marcha que apunta ahora mismo lejos de Playoff en su dinámica.

Pero por otro, sobre todo desde la Conferencia Este, se quiere intervenir en semejante conexión asegurando que los Sixers sí estarían interesados en traspasar al playmaker, sobre todo debido a su situación actual y a su incapacidad para ser una estrella sobre la pista en los momentos decisivos, pero a cambio del mismo Sub-Zero, lo cual elevaría las posibilidades de los chicos de Doc Rivers al Olimpo de ese lado del charco americano.

Ni que decir tiene que la inclusión de jugadores All Star, especialmente en el caso del base de Portland, en grandes franquicias supondría un impacto enorme para todos aquellos equipos con aspiraciones en el Oeste, como los Warriors de Stephen Curry, o el Este, como lo Nets de Kevin Durant. Y en la misma línea se mueve el último implicado, un Kemba Walker que ya ha disparado los focos que apuntan a su salida de los Knicks, asegurando que no tiene claro su futuro en Nueva York, donde por otro lado no cuenta para Tom Thibodeau.

Warriors y Nets caminan por el buen sendero y no necesitan un cambio de cromos de esta magnitud que altere su buena marcha; por su parte en el caso de los Lakers de LeBron, tales movimientos no harían sino sumar una variable más a una ecuación ya de por sí problemática en el plano interno de los de púrpura y oro.