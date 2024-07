Antes de Serbia, Curry y Doncic dan una noticia peor que Bronny a LeBron: firman a estas 2 estrellas

A siete días del inicio de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se producirá ante una Serbia (día 28) que cayó en los partidos preparatorios por una distancia sideral frente a los americanos, a LeBron James no le vienen buenas noticias de su equipo, unos Angeles Lakers sin refuerzos, con el sonido de viento pegado por Bronny James y su pobre nivel y con dos adversarios directos, como son Golden State Warriors y Dallas Mavericks, a un paso de reforzarse y hacerlo bien.

Lo primero de todo, la estrella que buscan en San Francisco

Ya os hemos venido contando como ha crecido el interés que la franquicia en la que milita Stephen Curry tiene en Lauri Markkanen y como este se puede transformar en fichaje si, como parece, los californianos ceden en aquellas pretensiones que advertía The Athletic pedían en Utah Jazz por su jugador; a decir, tres primeras rondas, otros tantos y segundas rondas además de un jugador de primer nivel de la plantilla del Chase Center. Pues bien, no solo el acuerdo va para adelante, sino que en San Francisco están dispuestos a subir su apuesta.

Afirma el mismo medio, por boca de Shams Charania, que ese jugador que haría de parte fuerte en las negociaciones podría no ser Brandin Podziemski, sino Moses Moody o incluso Jonathan Kuminga. En este último caso, afirma el informador, Kuminga sería parte de medio de pago por el jugador finlandés y algún que otro refuerzo más que puedan pescar en Mission Bay.

Dallas quiere más

Además de haber firmado a bombo y platillo a Klay Thompson, de haber llegado a la final de la NBA, los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kyrie Irving tratan de apurar más el mercado en busca de apoyo en la pintura y la dirección de juego y ese jugador que buscan es un ex de Lakers y los mismos tejanos, afirma Marc Stein en The Stein Line; ya que no es otro que Spencer Dinwiddie. Y por si fallara también se han apuntado otros nombres, como Talen Horton-Tucker y Dennis Smith Jr.