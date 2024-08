Tras la amenaza de Wembanyama, LeBron James rechaza al Team USA, pero Durant se apuntará a 2028

No ha sido el torneo olímpico más tranquilo de la historia del Team USA. Pese a la constelación de superestrellas de la NBA que se unió para alcanzar el oro en París 2024, la realidad es que tanto Serbia en semifinales como Francia en la final, obligaron a LeBron, Curry y Durant, a sacar sus mejores versiones para poder alcanzar la gloria olímpica, la cual podría ser todavía más complicada en Los Ángeles 2028.

Nada más acabar la final entre Estados Unidos y Francia, fue Victor Wembanyama que se apresuró a lanzar el duro y contundente aviso a todos los integrantes del Team USA. Y es que, el francés tiene claro que esta derrota solamente ha servido para encender su llama para ser el verdugo del combinado estadounidense en Los Ángeles 2028: “Estoy aprendiendo y me preocupan mis rivales de aquí a un par de años. ¿En FIBA o NBA? En ambas”.

Unas palabras, las de Wembanyama que advierten de lo que puede pasar en los próximos años. Y es que, si con apenas 20 años y una sola temporada en la NBA ya ha sido capaz de llevar a su país hasta la final de los JJOO, lo que pueda ocurrir de aquí a cuatro años asusta, y de verdad.

Victor Wembanyama after winning a silver medal: “I’m learning, and I’m worried for the opponents in a couple of years.”



Reporter: “In FIBA or the NBA?”



Wemby: “Everywhere.”



(via @mikefinger) pic.twitter.com/YuXnnc6VAW