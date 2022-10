Campazzo aclara el sí a Luka Doncic y Antetokounmpo entra en crisis

Facundo Campazzo ha dado el sí definitivo a Dallas Mavericks a costa del Real Madrid, o mejor dicho, el equipo de Texas, tras evaluar la candidatura del argentino, se ha decidido a quedarse con el ex de Denver Nuggets como refuerzo en la posición de base, esa que gobierna con puño de hierro otro ex del Real Madrid, Luka Doncic. Sin embargo hay circunstancias, ahora reveladas, que aclaran la negativa del Facu a los blancos.

En primer lugar, el sudamericano había ya tomado una decisión cuando decidió dejar Europa y dar el salto a Estados Unidos: no regresaría al viejo continente desde América salvo que no encontrara un sitio en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y por ahora así está siendo. Esta decisión personal tiene quizá el peso suficiente como que los hinchas del Real Madrid entendieran su negativa, sin embargo el jugador, al quedarse en la NBA recibe más ventajas, que secundan y refuerzan su negativa a volver a liga española, como hiciera su compatriota Gabriel Deck.

La primera de todas es que estará junto a uno de los mejores jugadores del mundo y amigo, como es el esloveno, luchando por un anillo. El reto y la motivación ya son enormes por ello. Ahora bien, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Campazzo recibe por cumplir su tercera temporada en la liga norteamericana ciertos beneficios que, en lo personal, le colocan en una situación privilegiada. Por ejemplo, tendrá ya, por convenio colectivo, una pensión vitalicia y un seguro médico en EEUU. Además, dicen fuentes cercanas al jugador, pretende cambiar su imagen de la temporada pasada, donde perdió la confianza del entrenador, Michael Malone, y en esta campaña ganarse de nuevo un prestigio entre los mejores.



Giannis, desesperado

Que la preseason no cuenta en lo pragmático es un hecho, pero la incertidumbre es máxima en Wisconsin, hogar de uno de los equipos candidato a todo esta temporada, como es Milwaukee Bucks, que no ha conseguido ganar ningún partido de esta ronda preparatoria antes del inicio de la liga el próximo lunes. Y eso son cinco choques. Al respecto de esto, Antetokounmpo ha dicho que no le preocupan estos resultados, sino “que construyamos buenos hábitos. Ahora mismo no hablamos lo suficiente y no tenemos la urgencia suficiente ni el hambre suficiente. Tenemos toda la temporada regular para eso”, ha dicho, según recoge Nbamaniacs, el gigante griego al ser preguntado por esta cuestión. El último tropezón, ante los Nets de Kevin Durant (97-107)