Nuevo guion: Kawhi no es el único, Durant y el MVP ganan dos All Star

Aún no se ha disputado ningún minuto oficial de la mejor liga de baloncesto del mundo y ciertos movimientos, ya sean fichajes, recuperaciones o proyecciones de rendimiento, van a implicar la colocación de ciertos equipos como aspirantes a lo más alto. Sobre ello, ya hemos puesto en perspectiva en Don Balón NBA que Los Angeles Clippers, con el regreso de Kawhi Leonard, no solo superan a Los Angeles Lakers en la lista de favoritos, sino que son uno de los tres más claros en el Oeste. Ahora bien, la vuelta de The Claw al parqué no es la única, Kevin Durant y el MVP Nikola Jokic ganan dos All Star que les sitúan a su altura en las apuestas.

Desde el momento que ha dejado de ser sorpresivo que los Lakers caigan de 30 puntos frente a Sacramento Kings (75-105) en el Crypto.com, pese a ser un choque de preseason, muchos de los focos de la capital del sur de California se centran en Clippers y lo que puedan hacer estos con Leonard en sus filas. Lógicamente, si The Hand rinde a buen nivel, como parece lo hará, nadie puede quitarlos de los candidatos firmes a todo.

Ahora bien, a la inclusión de Clippers y las lógicas de Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Boston Celtics o incluso Phoenix Suns entre los conjuntos más sólidos, ahora hay que sumar la de Denver Nuggets y la de Brooklyn Nets. Tengan en cuenta que tanto Jamal Murray como Ben Simmons ya han vuelto con sus equipos y eso aporta una ganancia inestimable a sendas franquicias, lo que dispara sus posibilidades de llegar lejos esta temporada.

El ex de los Sixers disputó 19 minutos ante su anterior equipo en la derrota de los neoyorkinos frente a Philadephia (108-127), donde The Fresh Prince anotó 6 puntos, capturó 4 rebotes y dio 5 asistencias. Por su parte el talentoso jugador de los Nuggets jugó 15 minutos en la caída de Denver frente a Oklahoma City Thunder (101-112) con 10 puntos de Murray, que, además, dio 2 asistencias y consiguió 2 rebotes. Leonard inició su regreso ante los Blazers, a los que Clippers doblegó (102-97) con 11 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias de su estrella.