Curry se ríe de LeBron: ‘Russ’ dinamita el estreno, Durant salpicado

¿Cómo saber dónde y hasta dónde pueden llegar estos Lakers, de nuevo con un gran equipo y, de nuevo, con el mismo eslabón débil? Ya no sabemos si Russell Westbrook pudo ser en algún momento una solución, pero de lo que sí estamos seguros es que ha sido un problema en el Crypto.com. Y lejos de resolverse tal asunto, se enfatiza con una más de la que se ríe Stephen Cury de cara al estreno de la NBA; una que vendrá con quebraderos de cabeza para Darvin Ham y LeBron James, como entrenador y estrella del equipo, respectivamente.

Y es que, si bien la salida de Russ ya está totalmente descartada, al menos en un espacio de tiempo cercano, lo que no dejan de caer son los gotes acerca de rumores sobre su figura y como esta ha sido moldeada y usada por los mismos Angeles Lakers en diferentes operaciones que no han fructificado. Ahora bien, no crean que esto no va a traer consecuencias; las tendrá y posiblemente en un corto espacio de tiempo.

La primera polémica que salpica a Lakers esta semana en relación con Westbrook es el compromiso que habrían adquirido con varios equipos por su hipotético traspaso, entre ellos los Brooklyn Nets de Kevin Durant. Dave McMenamin de ESPN asegura que incluso el nombre de Kyrie Irving estuvo en las conversaciones entre Los Ángeles y Nueva York, aunque la inclusión de dos futuras primeras rondas fuera el obstáculo definitivo para no llegar a un acuerdo.

Por otro lado, vayamos al plano estrictamente deportivo, donde se asumiría en cualquier otro equipo que el jugador que más cobra de la plantilla sea no solo titular sino una estrella decisiva; en Los Angeles Lakers no es así, y no solo eso, sino que ahora parece que Westbrook puede ser un recurso a usar desde el banquillo, como suplente de oro de Dennis Schröder. Y esta posibilidad no la inventamos nosotros, sino que el mismo Ham la ha sopesado abiertamente como una “realineación”, no una “degradación”, de su efectivo.

En cualquier caso, este miércoles los Lakers vistan el Chase Center del campeón Golden State Warriors y Stephen Curry espera que los problemas sigan latentes en los de púrpura y oro al menos hasta el viernes.