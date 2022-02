Curry, LeBron y Durant, atentos: estallan los casos Lillard y Zion

Si durante los últimos años solo los nombres de Giannis Antetokounmpo y Kawhi Leonard se han metido en medio del liderato de la NBA que han comandado Stephen Curry, LeBron James y/o Kevin Durant -veremos si esta temporada Joel Embiid o Chris Paul, por el que hay incertidumbre debido a un problema en un dedo que podría alejarlo de las canchas un tiempo indeterminado, lo consiguen- ahora todos ellos, jugadores franquicia de equipos aspirantes al título están muy atentos al futuro que les espera a varias estrellas de la liga cuyo cambio de aires no solo es probable, sino que los condiciona.

Lo hace, condicionarlos, de primera mano porque jugadores como Damian Lillard, Zion Williamson, Donovan Mitchell o Bradley Beal, allá donde vayan, tendrán un impacto enorme en su equipo de destino y en sus rivales directos. Si esa franquicia, además, es Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks o Los Angeles Clippers, la huella será todavía más sustancial ¿Y porque sacamos ahora a colación estos nombres? Básicamente porque todo ellos beben de un mismo denominador común: no están contentos en sus equipos y suenan como trasferibles del mercado.

Al menos así lo asegura Sports Illustrated, que certifica como varios ejecutivos de equipos importantes empiezan a meter codo para tener opciones preferenciales con Lillard, Williamson y Mitchell, que al parecer tienen decidido mudarse al final de temporada. Siendo cierta o no esta última pesquisa, sí es un hecho que ninguno de ellos está ahora mismo (salvo con la excepción del jugador de Utah Jazz) en una posición favorable para luchar por el anillo. Y a Bradley Beal, que encima se quedó sin All Star, le pasa tres cuartas partes de lo mismo.

De sobra son conocidos los continuos coqueteos de Sub Zero con su salida de Portland, que se halla en una de las peores situaciones de los últimos años, y cuyas salidas de CJ McCollum, Robert Covington y Norman Powell no han hecho más agravar esta circunstancia. Es verdad que Lillard ha dicho que quiere seguir, pero también que desea el anillo y si los Blazers no le dan un equipo ganador, se irá. A Mitchell y Beal les ocurre algo similar, aunque los Jazz sí estén en la pelea, mientras Williamson apunta a patata caliente tanto para los Pelicans, que ven como el jugador quiere largarse, como para el conjunto que vaya a buscarlo, ya que los problemas de peso del jugador y sus lesiones lo convierten en una incógnita, antes incluso de haber empezado a despegar en la mejor liga de baloncesto del planeta.

Como decimos, de Curry a LeBron, pasando por Durant o The Alphabet, todos querrán sacar tajada de estos cuatro All Stars.