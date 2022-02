Joel Embiid aparta a Curry y LeBron y Harden 'traiciona' a Durant

La salida, parece que más traumática de lo esperado, de James Harden de Brooklyn Nets ha puesto en contra de La Barba y de Philadelphia 76ers a parte de la opinión pública, que a expensas de saber en qué nivel está Ben Simmons y cómo regresará Kevin Durant tras el All Star, sitúa el cambio de cromos mucho más favorable para los neoyorquinos que para los de Pensilvania, discriminando claramente a Harden en el asunto. Sin embargo el nivel excelso de Joel Embiid, las discrepancias entre Harden y el resto de pesos pesados del Barclays Center y el pique entre The Process y KD hacen de este traspaso una bomba de relojería a punto de estallar en la Conferencia Este.

Ha sido Jake Fischer, de Bleacher Report, el que ha puesto voz a un argumento que, si bien se intuía en el vestuario de los Nets, nunca había visto la luz de forma tan explícita. El informador apunta destellos de una mala relación, comentando por ejemplo que “Durant estaba decepcionado por la mala forma física de Harden. Durant y Nash querían un ataque fluido, pero Harden prefería jugar de otra manera, en situaciones de aclarado”, en lo que parece un entorno mucho más de guerra civil que de armónica sintonía.

Y así es mucho más sencillo encontrar los motivos que llevaron a todas las partes, amén de la distancia sideral que tenía Fresh Prince con los Sixers, a realizar un intercambio de figuras tan sorpresivo y de honda relevancia como el que arrojó el mercado. También es más fácil entrever otro hecho: Harden se ve con más posibilidades de anillo con Joel Embiid que con Kevin Durant. Ni que decir tiene que el tremendo pique en pista entre el pívot y Durántula en el último duelo entre las dos franquicias poco menos que tacha de traición esta decisión de The Beard y eleva la rivalidad entre las partes enormemente.

No sabemos si Durant regresará a un nivel tan excelso como el habitual o si estos Nets sin Harden son mejores que estos Sixers con Harden, pero lo que sí está claro es que con exhibiciones como la de ayer del camerunés, triturando a Milwaukee Bucks (120-123) con 42 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias, el pívot africano deja atrás en la carrera por el MVP a Stephen Curry, LeBron James y a la misma estrella de Prospect Heights. Ahora bien, no querríamos privarles de esta morbosa batalla que ha crecido en torno a estos tres All Stars y sus equipos, por lo que el 11 de marzo, previsiblemente y salvo sorpresa con los tres en pista, tendremos oportunidad de comprobar hasta qué punto los ánimos están caldeados y quién tiene más papeletas para luchar por el cetro de la NBA. Una cosa está clara: el Wells Fargo Center va a ser una caldera.