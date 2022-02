Kevin Durant se pone fecha y LeBron James, ¿dice adiós a la temporada?

Una imagen vale más que mil palabras y LeBron James, acertadamente enfocado por el realizador del partido ante Utah Jazz, tras ver como Anthony Davis caía con el tobillo doblado en un lance del choque de ayer era el reflejo de la pesadumbre. Es cierto que las primeras exploraciones descartan una lesión ósea, pero puede haber grave percance en su articulación para el ala-pívot, sin el cual estos Lakers no parecen capaces de optar al anillo. Pero no todo son malas noticias, ya que Kevin Durant pronto estará de vuelta.

Con respecto a la Fiebre Amarilla y el rosario de lesiones que empiezan ya a marcar la carrera de La Ceja hay que decir que al menos su participación (17 puntos) sí valió para que los de Frank Vogel ganaran a uno de los mejores equipos de la NBA, Utah Jazz, en el Crypto.com Arena (106-101). Con todo, la irregularidad del equipo durante toda la temporada exige que al menos Unibrow y por supuesto LeBron James estén al cien por cien para tratar de dar la campana en Playoff, pero sin Davis…

Con 22 partidos ausente por lesión ya esta temporada y descartada la ruptura ósea, la gran preocupación en Los Ángeles ahora con Phatman es que el ligamento no esté dañado, ya que ello supondría para él decir adiós a la temporada y para los de púrpura y oro descartarse de la pelea no ya por el título, sino luchar la presencia en la final de Conferencia.



Durant, tras el All Star

Otra lesión con mucho mejor pronóstico a corto plazo es la de Kevin Durant. Si bien KD no estará en el partido de las estrellas, sí se espera que pueda reaparecer frente a Milwaukee Bucks, en el Fiserv Forum el día 27 de febrero, o ante Toronto Raptors, el 1 de marzo, ya que Steve Nash casi descartó que fuera a estar en el primer duelo tras el All Star, ante Wizards. En la rueda de prensa del Madison Square Garden comentó al respeco que "existe la posibilidad de que pueda jugar, pero creo que es más probable que no tengamos nuestras esperanzas de que juegue el primer juego después del receso". En cualquier caso, Durant puede ser la guinda a un proyecto del que se ha caído James Harden, pero al que se han unido unos Seth Curry, Andre Drummond y Ben Simmons que hacen a los neoyorkinos apuntar alto. Los Nets, tras el traspaso de La Barba, ya ganan (dos victorias consecutivas) y preparan la remontada en la Conferencia Este: con Durántula y una buena versión de Fresh Prince serán candidatos a todo.