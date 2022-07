Curry lía la guerra: Shaquille O´Neal a tortas por Bryant y los Lakers

La NBA continúa inmersa en su periodo vacacional y entre medias de ese descanso, cuando no es por rumores de fichajes, es noticia cada vez que un gran jugador sale a hablar ante los medios. Es el caso de Stephen Curry, que compareció en ‘@thescore’ para responder a la pregunta de si los Warriors de 2017 le ganaría una serie a los Lakers del 2001. El debate entre ambos equipos existe desde que O’Neal abriera la veda en 2018 afirmando que sus Lakers ganarían fácilmente a los Warriors de Curry, Thompson y Durant, entre otros.



El MVP de las recientes finales de la NBA, declaró sobre dicho pique entre ambos conjuntos: "Sentimos que podríamos ganar. No sé quién de nosotros pararía a Kobe y Shaq, pero tampoco sé quién hubiera podido parar a Klay, Kevin Durant y a mí. Y tres son mejores que dos”, puntualizó. Un Curry que junto con esos mencionados ‘cracks’ de compañeros logró alzarse con el anillo en 2017 y 2018 con un baloncesto que maravilló a todo el mundo por su facilidad de anotar desde la línea de tres.



Ante eso, Shaquille O’Neal no ha dudado en volver a salir al paso en defensa de unos Lakers que maravillaron al mundo con el liderazgo de Kobe Bryant: "Si fuese el caso, yo les patearía el trasero. De hecho, si ellos no me marcan doble, les metería 60 puntos y sin ningún tiro libre", afirmó el mítico pivot angelino en declaraciones a su canal ‘The Big Podcast’. Todo en alusión a unos años donde O’Neal llegó a erigirse como MVP de las finales de los años 2000, 2001 y 2002 en un equipo donde contaba nada más y menos que con la figura de Kobe Bryant.



Dos equipazos, sin duda, que dominaron y dominan, como es el caso de Curry con los Warriors tras proclamarse campeón de la NBA esta última temporada. Dos conjuntos de leyenda con permiso de los laureados Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman, jugadores que hicieron las delicias del público allá por los 90 y que tienen por siempre un sitio en el Salón de la Fama.