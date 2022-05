Curry y los Warriors no tienen miedo: Tatum y los Celtics le desafían

Ya tenemos emparejamiento para las grandes Finales de la NBA. Los Golden State Warriors de Stephen Curry esperaban rival y ya saben que tendrán que medir sus fuerzas en busca del anillo ante los Boston Celtics de Jayson Tatum, Jaylen Brown y compañía. Los Celtics consiguieron esta pasada madrugada la cuarta y última victoria de una serie muy ajustada ante los Miami Heat y lograron meterse en una final de la NBA de nuevo doce años después, demasiado tiempo para un club de esta entidad y que peleará de nuevo por el título con todas las garantías.

Los de Boston se impusieron en el FTX Arena por 96-100 en el último choque de la serie ante unos Miami Heat que, no obstante, dieron un susto final y a punto estuvieron de voltear un partido que parecía decidido. Y es que el choque se fue decantando a favor de los de Boston poco a poco, especialmente guiado por sus grandes estrellas que decidieron presentarse a una cita a la altura de las circunstancias que requería un compromiso de este calibre. Entre Jayson Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart anotaron nada menos que un total de 74 puntos de los 100 totales que consiguió su equipo, una cifra escandalosa.

Tatum, con 26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, no alcanzó el triple doble pero fue el faro de los Celtics en una noche mágica. Brown no se quedó a la cola al firmar 24 puntos, 6 rebotes y otras 6 asistencias, mientras que los números de Marcus Smart no fueron peores, 24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias. Impresionante trío que se convirtió en un quebradero de cabeza para los Miami Heat.

Con 13 puntos arriba para los de Boston en los últimos compases todo parecía decidido, pero los de Ime Udoka se durmieron y eso permitió a los Heat ponerse a tan solo dos puntos de diferencia en los últimos segundos. Tuvieron incluso la opción de haberse puesto por delante pero el triple de Butler no entró y el pase a la final terminó siendo para los Celtics, que celebran volver a una cita así doce años después.