Curry y Wembanyama se cuelan en la debacle de LeBron: Jokic aterroriza a Lakers con dos armas

Tal y como sucediera con Phoenix Suns, Denver Nuggets, el mejor equipo en la regular season de la Conferencia Oeste, ha cumplido en el Ball Arena certificando el 2-0 sobre Los Angeles Lakers y lanzándose al Crypto.com con un propósito que parece factible para ellos: rascar una victoria en uno de los dos partidos. Y el aviso esta vez para LeBron James (22), Anthony Davis (18), Darvin Ham y compañía es serio porque esta noche lo tuvieron en su mano, ya que Nikola Jokic no hizo un partido deslumbrante, solo enorme, y aun así cayeron.

¿Primer Match Ball?

En esto del deporte de la canasta al más alto nivel nunca se sabe, ya que hay precedentes, pero el próximo partido de la serie en la final del Oeste se antoja clave, ya que una nueva victoria de los Nuggets dejaría sin red y casi en la lona y sin psoible respuesta a unos Lakers que no encuentran la fórmula para detener a Denver. Esta vez no los masacró Jokic a niveles superlativos, solo magníficos (23/17/12), lo cual es todavía más angustioso para los de púrpura y oro porque el serbio rara vez tiene “dos borrones” (para él). Además, la estrella de Colorado ya tiene dos armas de destrucción a las que aferrarse: además de él, Denver tiene a Jamal Murray, el mejor en la pasada madrugada con 23 puntos en el último cuarto hasta un total de 37, y no solo eso, Joker cuenta con una segunda línea que siempre aporta, los Bruce Brown, Caldwell-Pope, Aaron Gordon y Michael Porter.

Otro dato, el acierto de LeBron desde el perímetro volvió a ser nefasto, con un 0/6 en tiros de tres que contribuyeron al 8/30 golbal, un 26,7% en todo Lakers; pese a tener un mayor número de perdidas de balón, los 14 triples de los locales, con un 36,8%, hizo la diferencia. Y eso que esta no se disparó hasta el último cuarto, justo el único en el que los angelinos no estuvieron por delante. En definitiva, a nuestro juicio, un 3-0 sería determinante. La pelota está bien encajada en el tejado Laker.

Curry y Wembanyama

Aún es pronto para saber qué (y cómo) será de los Golden State Warriors de Stephen Curry en la próxima temporada, pero el mejor jugador del equipo y uno de los mejores de siempre ha obtenido al menos una alegría tras esta irregular temporada al recibir el Premio de Ciudadanía J. Kennedy 22/23, para la figura que demuestre “servicio destacado y dedicación a la comunidad”. Asimismo, en la otra temporada, la que no forma parte de los Playoff que hoy también ponen un ultimátum a Boston Celtics ante Miami Heat (0-1), de nuevo en el Garden (2.30, hora española), destaca un Wembanyama que ya causa furor y expectación de cara a la 23/24. San Antonio, que obtuvo el Nº1, le espera con los brazos abiertos.