La jugada más sucia de LeBron puede hundir a Stephen Curry y llevarlo ante el verdugo de Durant

Siempre es pronto para perder a Stephen Curry, de modo que los aficionados al baloncesto en general esperan una victoria contra todo pronóstico de Golden State Warriors en el Crypto.com (4.00, hora española) frente a Los Angeles Lakers, un triunfo que está en tela de juicio por la recuperación de Anthony Davis, cuya conmoción fue leve y no le impedirá estar en el sexto partido, y la lesión de Andrew Wiggins por una acción fea de LeBron James.

El mejor defensor, semi KO

Fue en el tramo final del quinto partido, en la lucha por un rebote que no existió ante canasta de la estrella de los de San Francisco, Stephen Curry, cuando LeBron James sacó el codo a pasear propinándole un golpe tremendo en el pecho a Andrew Wiggins que unos han catalogado de intencionado y otros de involuntario, juzguen ustedes de mismos, y que ha confirmado la lesión y, por tanto, la duda: fractura en un cartílago de la caja torácica. Sin embargo, no hablaríamos esta madrugada de un mal menor para los campeones si finalmente Wiggins se cae, sino del defensor habitual del 6 de la Fiebre Amarilla, además de uno de los titulares de Steve Kerr y uno de los jugadores más productivos de Warriors. Es decir, la duda de Wiggins con un 3-2 en contra y jugando en Los Ángeles es una catástrofe para los del La Bahía.

Más allá de la posible ausencia del jugador de los Warriors, el partido es clave en la serie ya que el factor cancha de la eliminatoria favorece a los visitantes y una segunda victoria consecutiva de los pupilos de Kerr supondría poner en el alambre a los todopoderosos Lakers, que tendrían que ir sin red al Chase Center en el séptimo, en la madrugada del domingo. Y a todos estos alicientes se suma el cruce de acusaciones entre Kerr, The King y Darvin Ham sobre el supuesto flopping de los angelinos, que aseguran unos y niegan los otros. No puede haber más alicientes…y no puede estar más complicada la papeleta para los Warriors de Stephen Curry.

Otro proyecto fallido de Durant, y Embiid y Harden se inmolan frente a Tatum

Si Lakers y Warriors acaparan miradas por lo emblemático de sus dos estrellas y sus respectivas historias como franquicia, ambos han de saber que quizá el equipo más sólido de los que quedan vivos en Playoff ya los espera en la final de la Conferencia Oeste, sobre todo porque Denver Nuggets -a diferencia de Sixers que perdieron en casa la opción de sentenciar a los Boston Celtics (3-3) de Jayson Tatum (86-95)- cerró la serie (4-2) anoche (100-125) ante unos decepcionantes Phoenix Suns de Durant y Booker y se postula como un muy serio candidato al anillo.

El séptimo y definitivo entre Boston y Philadelphia será en el Garden la madrugada del próximo domingo. Además, Butler y Miami pueden cerrar hoy ante los Knicks su pase a la final del Este (1.30, hora española)