Davis y Westbrook ya tienen parte médico con LeBron: Lakers, al límite

La irregularidad campa a sus anchas por todo lo largo de la mejor liga de baloncesto del mundo y equipos que parecen sumidos en la tristeza absoluta salen de ella y con perspectiva con solo una victoria, léase el caso de Golden State Warriors, que ganó a Los Angeles Clippers y están a dos partidos de los Suns, lideres del Oeste. Eso sí, quienes han de reaccionar son Los Angeles Lakers, que están al límite, pero cuentan con un incentivo inexcusable: Anthony Davis y Westbrook ya tienen el parte médico de LeBron James.

Sobre este asunto crucial en el Crypto.com, las noticias son esperanzadoras, ya que es cierto que la Fiebre Amarilla claudicó frente a los de Arizona en su último partido, pero la franquicia diecisiete veces campeona ha visto resurgir últimamente a La Ceja, que vuelve a ser ese jugador dominante como hay pocos en la NBA. Veremos si le dura la cuerda, básicamente porque regresa LeBron James y ese protagonismo que exige The King se lo roba al ala-pívot y a un mejorado Russell Westbrook.

Chris Haynes ha asegurado que la estrella de los de púrpura y oro, que ya fue duda ante los Suns, regresará este sábado frente a San Antonio Spurs, un regreso plácido que debe darle al big-three de los californianos su sexta victoria de la temporada (5-11). Recordemos que en ese lado del charco norteamericano, solo Houston Rockets tiene peor balance (3-14) que los de Darvin Ham.



Warriors, ¿regreso al cielo?

Veníamos contando que la polémica derrotade de los de San Francisco, por abultada y por las ausencias, frente a New Orleans Pelicans del pasado martes (128-83) había levantado resquemor por el ridículo en pista, y que este, al haber dejado a todas las estrellas de la bahía fuera del choque, debía tener una respuesta inmediata con su quinteto titular ante Clippers, como así sucedió ayer (124-107). Ahora, pese a la irregularidad de los de Steve Kerr en este arranque, Stephen Curry, Klay Thompson y compañía miran a lo alto de la tabla, donde Phoenix Suns, líder del Oeste, tiene solo dos victorias más, once (aunque con dos partidos menos). Parece que con otro triunfo que consigan en el norte de California, no lloverá tanto en el Chase Center.