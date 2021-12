Dilema para Kevin Durant y Harden con Irving: ¿’Big-Three’ o traspaso?

El futuro de Kyrie Irving continúa en el aire teniendo en cuenta su decisión inamovible de no vacunarse. El base de los Brooklyn Nets no ha disputado un solo encuentro en lo que va de temporada por culpa de las medidas restrictivas de Nueva York que le impiden jugar sin estar vacunado, lo que coloca en una tesitura complicada a la franquicia neoyorquina con vistas a sus aspiraciones esta temporada de luchar por el Anillo. Durante las últimas semanas los Nets han mantenido un completo silencio respecto a la situación del jugador de origen australiano, mientras que en el mercado NBA continúa la puerta abierta a un posible traspaso con varios equipos interesados como los New Orleans Pelicans o incluso sin descartar a Los Angeles Lakers.

Los Nets tomaron la decisión de apartar de su disciplina al base a pesar de poder disputar los partidos como visitante, esperando que regrese cuando pueda hacerlo a tiempo completo. Por el momento, nada hace pensar que vayan a reducirse las medidas sanitarias en Nueva York, por lo que la opción de buscar un traspaso es una posibilidad para la franquicia. La primera opción para los Nets es apostar por su Big-Three estelar, por lo que salvo sorpresa no estarían tan cerca de buscar un trade por Kyrie Irving, dado que el gran momento de Kevin Durant, sumado a la aportación de James Harden les está permitiendo liderar sin problemas la Conferencia Este, por lo que podrían esperar al base para los Playoffs.

Los Pelicans por su parte habrían puesto sobre la mesa un posible traspaso interesante para los Nets en el que se incluiría al prometedor Zion Williamson rumbo a Brooklyn, aunque por el momento desde la franquicia neoyorquina continúan guardando silencio y total discreción respecto al futuro de Kyrie Irving. Su gran relación con Kevin Durant y James Harden puede jugar un papel fundamental en su continuidad en caso de terminar confirmándose, con ambas estrellas haciendo referencia de forma pública a que esperan contar cuanto antes con la ayuda Irving sobre la pista para conseguir el Anillo esta temporada.

A todo esto, se añade que lo último que se sabe respecto a Kyrie Irving proviene del periodista Jordan Schultz que ha desvelado que el base de origen australiano se mantiene en un estado de forma excelente a pesar de estar apartado de la disciplina de los Brooklyn Nets y no haber disputado ningún partido esta temporada. Una gran noticia para los fanáticos de la franquicia neoyorquina que esperan poder contar cuanto antes con una de sus estrellas de vuelta sobre las pistas, a la espera de que se termine resolviendo todo este culebrón durante los próximos meses.