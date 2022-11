Doncic y Warriors hartan a Curry pero Lakers ya señala a LeBron James

Las cosas no están yendo como se pensaba en California. Kawhi Leonard está en un nivel físico inconsistente, luego Los Angeles Clippers, que además suman la baja de George Paul, solo pueden optar a ser un obstáculo importante pero no a lograr un anillo. Mientras, al norte, en San Francisco, la juventud no está apoyando a Stephen Curry, cuyo liderazgo no sirve para hacer regular al campeón. ¿Y qué decir de Lakers? La Fiebre Amarilla se pregunta ya si la solución pasa por deshacerse de LeBron James. Con esto queda todo dicho por allí.

Pongamos primero el foco en Golden State Warriors. Ayer volvieron a caer, otra vez generaron dudas y de nuevo Stephen Curry hizo un gran partido. Y esa dinámica empieza a ser peligrosa, no al nivel de la alerta que se respira en el Crypto.com y salpica a LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, pero sí hasta generar dudas con el rendimiento del actual campeón en unos hipotéticos Playoff, de los que ahora estarían fuera (son décimos, jugarían Play-in).

Al término del duelo, Curry se echó la culpa a sí mismo por una acción individual en el tramo final que podía haber puesto el empate en el marcador frente a los Dallas Mavericks de un Luka Doncic sensacional (41 puntos y 12 rebotes; 12 asistencias), pero esa lectura es superficial, no explica un problema de base. Lo cierto es que James Wiseman ha sido una decepción (está en la G League), Draymond Green y Klay Thompson no terminan de arrancar y jugadores como Jonathan Kuminga y Moses Moody se han estancado sin haber siquiera roto el cascarón. En verdad hay trabajo en el Chase Center.



Lakers, todo dudas

Uno no va antepenúltimo del Oeste con solo 7 victorias por un jugador, máxime cuando Westbrook está mostrando esta temporada una versión mejorada. Así que otros, desde el respecto, miran la edad de LeBron, su trayectoria en Lakers, sus lesiones, y ven un posible inconveniente. The King y su estado físico es una preocupación, como lo es que en dos de sus cuatro temporadas vestido de púrpura y oro se haya quedado sin Playoff. También que fracasara en las dos anteriores campañas y vaya camino de lo mismo en esta. LeBron sigue siendo LeBron, pero ya no es la estrella, rol que ha pasado a Anthony Davis y lo más importante: el equipo, con o sin él, no funciona. Y no lo consigue desde hace tiempo… Se habla de más fichajes, de otros nombres, pero tal vez el problema sea más doloroso. Quizá el común denominador del declive vaya de la mano de su líder.