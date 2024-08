El regreso más esperado desde Michael Jordan y controvertida decisión del MVP Stephen Curry y Green

Quizá Stephen Curry centre toda su atención de ahora en adelante en lo que le queda al Team USA hasta alcanzar el oro olímpico tras el susto mayúsculo que le dio al equipo de Steve Kerr una Serbia monumental que ayer estuvo a 4 puntos de tumbar al gigante, pero precisamente el base y estrella de Golden State Warriors, con la ayuda de Joel Embiid, salvaron a EEUU, al que solo le queda ya Francia para tocar el cielo áureo. Y decimos que atenderá más a la pista que a lo que suceda en San Francisco porque hay novedades por California tras al fiasco de Lauri Markkanen.

Hicieron falta 36 puntos y un 9/14 en triples del otro genio de Akron (junto a LeBron), la leyenda de los Warriors, para que la Serbia de Nikola Jokic (17) y Bogdan Bogdanovic (20) claudicaran, y aún así lo hicieron por la mínima, 95-91. Sin embargo, al margen de la sufridísima victoria norteamericana en París, Curry, junto a Draymond Green es noticia por la renovación de Markkanen con Utah; pero no porque se haya frustrado su fichaje, sino porque parece que se alegran de ello.

Afirma en ESPN Kendra Andrews que las dos estrellas de Mission Bay confían plenamente en el actual bloque y sus jóvenes, especialmente en los tres que sonaron como moneda de cambio por el jugador finlandés; a decir, Jonathan Kuminga, Moses Moody y Brandin Podziemski. Con ellos y los fichajes de Buddy Hield y Kyle Anderson, Warriors está listo; dice el mass media, incluso pidiendo que no se hagan más fichajes. Cuesta creer que puedan luchar por grandes cosas, pero con Curry, el Curry MVP viso en los JJOO, nunca se sabe.

Chicago es prepara para otro regreso

Han pasado 29 años desde el legendario “I’m back” del mejor jugador que jamás pisó una pista de baloncesto, un Michael Jordan que en 1995 consiguió paralizar al mundo en general y a Chicago en particular con su regreso. Pues bien, los Bulls no pueden anunciar algo semejante, en parte por His Airness es único, pero sí tienen un regreso muy mediático entre manos, el de Lonzo Ball tras dos años y medio fuera de las canchas por su gravísima lesión de rodilla, algo que confirma Joe Cowley, del Chicago Sun-Times.