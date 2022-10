El Westbrook de Brooklyn tritura a los Nets: LeBron y Durant se hunden

Muy mucho tienen que cambiar las cosas en una de las orillas de Los Ángeles y en Brooklyn, el conocido distrito de Nueva York, para que sus franquicias consigan esta temporada sacar la cabeza entre las más importantes de la NBA. Ambos son proyectos con estrellas, algunas de ellas de las más notables de la liga norteamericana, y sin embargo se estrellan en juego y resultados, y ambas poseen ovejas negras bañadas en oro. Si el domingo caían los de LeBron James frente a Portland Trail Blazers (104-106), ayer lo hicieron los Nets de Kevin Durant, frente a Memphis Grizzlies (134-124). Vasos comunicantes que apestan a fracaso.

Tantos unos como otros, tanto Lakers como Nets, parten siempre como uno de los favoritos porque tienen a LeBron James y Kevin Durant, pero ambos parecen trasnochados, y no tanto por sus respectivos rendimientos, que suelen ser portentosos, sino porque no se ajustan con el juego de su equipo. También en ello tienen culpa The King y KD, qué duda cabe, se les pueden achacar en según qué momento erráticas elecciones de tiro, porcentajes malos, una defensa infructuosa, poca capacidad de liderazgo… pero sobre todo en ambos casos miramos a un compañero supuestamente estrella que está estrellado.

Si en el Crypto.com Russell Westbrook concentra todas las miradas y críticas, en el Barclays Center es Ben Simmons quien agrupa todos los malos augurios de los de Steve Nash. Los dos, tanto Russ como Fresh Prince, poseen contratos portentosos, con más de 40 millones de dólares de salario y sin embargo en ambos casos estos no tienen una conversión sobre la pista: no anotan como deberían, no aciertan como tendrían que hacerlo y sobre todo no juegan como se les paga.

Ayer Simmons se dejó expulsar por un fantástico Ja Morant en el duelo frente a Grizzlies, por cierto, este sí, un candidato a todo. A veces una imagen, una acción, vale más que mil palabras. En 28 minutos de juego, Simmons promedia esta temporada 5,7 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Por su parte Westbrook ha anotado por partido 10,3 puntos, capturando 6,7 rebotes y dado 4,3 asistencias en cada encuentro. Lakers no ha ganado hasta la fecha, acumulando un 0-3 en su casillero; Nets también pierde en su balance, 1-2; ambos parecen lejos de los favoritos de la mejor liga de baloncesto mundo. Otra vez.