Golpe definitivo de Stephen Curry, iguala a LeBron y va a por Michael Jordan; Doncic, al abismo

Michael Jordan elevó a Nike a los cielos del baloncesto, permitiendo que su huella fuera la más honda en el panorama del básquet. Aun en la actualidad, Jordan sigue siendo un reclamo como el mejor jugador de todos los tiempos y un deportista que cambió al deporte y su visibilidad. En el mundo moderno, solo LeBron James obtenía una profundidad parecida hasta que apareció Stephen Curry, un auténtico fenómeno al que su espónsor, Under Armour, quiere convertir en su His Airness particular.

El 23 de Chicago, como The King, poseen un contrato vitalicio con sus marcas patrocinadoras, que es justo lo que la firma con sede en Baltimore ha hecho con la estrella de Golden State Warriors. Aunque incluso iría más allá a través de la iniciativa Presidente Curry Brand, en la que Curry será el motor y eje de la compañía sobre productos que van desde el golf y el balocnesto a público objetivo como jóvenes y mujeres. Pero lo más importante, señaló su creador Kevin Plank es que será un acuerdo de por vida. “Siempre ha estado en nuestra mente continuar con Stephen. No podría imaginarme Under Armour sin Stephen, o Stephen sin Under Armour”, decía Plank. Curry ya no es como MJ un excepcional jugador de baloncesto, sin duda uno de los mejores de todos los tiempos, sino un símbolo y una imagen de presente y futuro.

Playin apretados: Lakers respira, Mavs se ahoga

No es que Dallas Mavericks lo tenga complicado para meterse entre los cuatro últimos puestos -del séptimo al décimo- que dan derecho a jugar los Playin de 2023, es que se la pone muy cuesta arriba su objetivo por su situación, su calendario y el de sus rivales. Sin ir más lejos, con una victoria menos que los del púrpura y oro (novenos con 28V 28D) y City Thunder (décimos con 38V 39D), ambos están en disposición de sumar más victorias en las próximas fechas, con Lakers jugando ante Minnesota, Houston y Utah y los de Oklahoma todavía con Pacers y Utah en su calendario. Los Mavs de Doncic e Irving quizá deban ganar al menos tres partidos de los cinco que les restan en la regular season, teniendo solo a los Spurs sin jugarse nada en sus próximos compromisos: Heat, Hawks, Kings y Bulls.