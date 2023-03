Nuevo drama y tensión para Doncic y LeBron y Stephen Curry firma el fichaje clave para Playoff

Una nueva derrota de Dallas Mavericks, esta vez ante Charlotte Hornets (110-104) y con sus dos grandes jugadores en pista, Luka Doncic y Kyrie Irving confirman una dinámica destructiva en los de Texas que en el mejor de los casos los sitúa en el camino de la lucha por entrar en el Playin, con Los Angeles Lakers como adversario a vida o muerte. Y precisamente los angelinos, en la vuelta de LeBron, también son noticia por perder y complicarse, una vez más, la vida.

El primer cuarto de Dallas (36V 39D) fue una losa demasiado grande para un monstruoso Doncic (40) que encaja su tercera derrota consecutiva y se van en caída libre hasta la undécima plaza, esa que no podrán abandonar esta madrugada ni siquiera ganando a Indiana Pacers, contra quien no pueden fallar. No les favoreció la victoria de Pelicans ante los Clippers pero sí la del que puede ser su gran contrincante en el Playin, unos Lakers que cayeron en casa frente a Chicago Bulls (108-118) en la vuelta de un flojísimo LeBron.

Si lo de ayer y esta pasada madrugada es un síntoma, los del American Airlines pueden quedarse sin Playin, y de colarse en este serían rivales de una Fiebre Amarilla a la que hoy por hoy le sienta mejor la ausencia de The King. Los próximos partidos van a ser cruciales para sendos equipos -que tendrán que apretar tanto para estar en Playin como para no pegársela a las primeras de cambio- ya que ni New Orleans, ni Utah, ni Oklahoma son equipos regulares.

Curry, derrota pero ganancia

Golden State Warriors hizo honor a su irregular temporada y se dejó ir frente a un rival directo, Minnesota Timberwolves, para perder (96-99) y complicarse la vida, pese a que ahora mismo serían sextos (entrarían directos en Playoff) y jugarían con los Kings; buen negocio para tan mala temporada. Pero el punto positivo en el Chase Center para los de Stephen Curry fue recuperar a un jugador crucial la temporada pasada en la conquista del anillo, como fue Gary Payton II. Su apoyo en defensa puede ser determinante en las rondas finales.