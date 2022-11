Harden y Embiid emulan a Davis y LeBron: giro impensable en la NBA

Pocos esperaban que, tras una campaña digna de olvidar como la registrada por Los Angeles Lakers en la 21/22 fuera a seguir la misma dinámica en el presente curso. Tras vivir un verano de lo más agitado en el que Russell Westbrook ha sido protagonista, la continuidad del escolta de 33 años dejaba entrever que, junto a LeBron James y Anthony Davis, la franquicia californiana revertiría la estrepitosa imagen mostrada con anterioridad y postularse como una seria aspirante al anillo.

Pero nada más lejos de la realidad, los Lakers únicamente han ganado dos partidos de los once disputados en este primer tramo de la temporada y el rendimiento de sus principales estrellas, los mencionados LeBron, Davis y Westbrook, está siendo el principal causante de este sentimiento de decepción que inunda actualmente el Crypto.com Arena.

Más de lo mismo en Philadelphia

No obstante, ni mucho menos Los Lakers son la única franquicia que está dejando prestaciones sumamente decepcionantes esta temporada. Ya mirando a la Conferencia Este, los Sixers, equipo comandado por James Harden y Joel Embiid, también están teniendo una infinidad de dificultades en estos primeros compases del curso, complicaciones que están disminuyendo sus posibilidades de ganar el anillo en el presente curso.

Y sí, puede parece demasiado ambicioso pensar que el equipo dirigido por el laureado Doc Rivers tenga opciones de título a día de hoy, pero la franquicia ya terminó del curso precedente generando mucha ilusión en los play-off y de ahí que esta campaña, con Harden y Embiid brindando muchos motivos de esperanza en el training-camp, los de Pensilvania se convirtieran en serios candidatos al oro.

No obstante, la dura derrota sufrida ayer ante Atlanta Hawks pone de manifiesto que, a pesar de tener una plantilla que incluye un gran número de jugadores de renombre en la liga, el equipo no tiene una idea clara y, para colmo de males, sus principales estrellas no están haciendo frente a las expectativas depositadas hace unas semanas atrás, algo que justifica el negativo balance registrado hasta el momento y el cual, a fecha de hoy, sitúa a los Sixers fuera de los play-off que dan derecho a luchar por el anillo.