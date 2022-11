LeBron se rompe, Westbrook se queda y Lakers, al mercado ¿Y ahora qué?

Russell Westbrook era el jugador al que todos culpaban de los males de Los Angeles Lakers, sin embargo ese mal no es tan sencillo de interpretar y desde luego no se ciñe exclusivamente al base. No, los de púrpura y oro pierden una y otra vez, con Russ y sin él, con LeBron James y sin él, con el big-three y sin él. Por eso las urgencias en el gigante del Oeste, que incluso habían señalado a Anthony Davis como plan B con el que negociar en el mercado, se detienen: ficharán, sí, pero no ahora. ¿Por qué? En parte porque el estado físico de The King preocupa.

Ayer los de Darvin Ham volvieron a caer, esta vez frente a Los Angeles Clippers del desaparecido Kawhi Leonard (114-101), sin embargo a los vecinos de la franquicia señora de los anillos (junto a Boston Celtics) no le hace falta The Claw para doblegar a estos Lakers, donde salvo Dennis Schröder estuvieron todos: Davis, Westbrook, LeBron, Beverley… Paul George se bastó junto a pinceladas de Powell, Jackson, Zubac y Kennard para llevarse el duelo en un Crypto.com, que comparten ambos equipos pero que vestía de blanco para la ocasión.

Y para colmo de males en la Fiebre Amarilla LeBron James se fue lesionado en el último cuarto, con visibles muestras de dolor y con su ausencia ante Utah Jazz como advertencia recurrente. No hay parte oficial, aunque no parece grave, sin embargo lo es si nos atenemos a los resultados: si estos Lakers pierden con LeBron, imagínense a qué lugar pueden ir sin su guía. Esta vez sí parece que el físico del de Akron empieza a decir basta y eso en Los Ángeles es motivo de pavor.



¿Al mercado? Sí, pero aún no

De modo que la alternativa es mirar al mercado, volver a señalar a Westbrook como cauce comercial. O a Davis. Ambos sirven ya, pero la pregunta no es esa, sino cuándo, cómo y por quién. ¿Kyrie Irving con su largo historial de excentricidades? ¿Josh Richardson y Terry Rozier? ¿Tyles Turner?

Ninguna de estas dudas está resuelta, salvo quizá la de los tiempos, que no serán inmediatos. Al menos eso asegura Yahoo Sports, medio el cual adelanta que la franquicia californiana ya no tiene urgencia y esperará al momento propicio para poder encontrar un revulsivo perfecto. Lo que se traduce en algo así como que no hay forma de echar a jugadores ahora, tampoco tienen claro quién puede ayudarlos y, ante esa perspectiva, esperan tirar con lo que tienen; al fin y al cabo, si LeBron se rompe todavía pueden armar un equipo con dos All Star.