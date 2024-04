Humillación y escándalo en el vestuario de Lakers 'tras Jokic' que LeBron no acepta: Curry le espera

Dijo Shaquille O'neal la temporada pasada justo después de la derrota contundente de Los Angeles Lakers ante Denver Nuggest (4-0) que esa era una de las razones por las que Michael Jordan era mejor que LeBron, porque MJ no habría caído de esa forma humillado, y lejos de que eso pudiera ser un borrón en un historial, como es el del jugador de Akron, ya con muchas muescas sonrojantes en Playoff, la tercera derrota consecutiva de Lakers ante Jokic y compañía en la pasada madrugada refrenda aún más al mítico pívot de la franquicia, y encima encamina al desastre a The King por un escándalo inaceptable.

Pero vayamos por partes.

Con respecto al partido, Lakers dio un paso atrás, ya que esta vez en casa, con el agua al cuello, no solo no consiguieron llevar el partido al límite, sino que cayeron con claridad y eso ante un equipo que les ha ganado siete veces de forma sucesiva en Playoff, con la serie 3-0 y el factor cancha más que ganado por los de Colorado, pone a los de púrpura y oro en una complicadísima situación. Simplemente a estos Lakers no les da para ganar al campeón, ni siquiera para competirles. Y, encima, como decimos, estalla una guerra interna que en nada beneficia al equipo californiano.

Ha publicado Jared Greenberg que han sentado muy mal las manifestaciones de Anthony Davies señalando a su entrenador tras el segundo partido de la serie: “puedo decirles que, al hablar con personas dentro de la organización de los Lakers, estaban molestos y decepcionados por los comentarios de AD”. Recordemos que el ala-pívot comentó que hay “momentos en los que simplemente no sabemos qué estamos haciendo en ambos extremos de la cancha”, asunto que Darvin Ham matizó ante los medios, contradiciendo a La Ceja, asegurando que los partidos están bien trabajados y que lo suyo es “frustración”.

"From speaking with people within the Lakers' organization, they were upset and disappointed quite frankly by AD's comments." @JaredSGreenberg shares an update on Anthony Davis' remarks on LA's coaching plus a look ahead at tonight's Game 3 pic.twitter.com/qStskHrSX8