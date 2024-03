Inadmisible versión de los Lakers que hunde a LeBron James y Anthony Davis: nadie se lo esperaba

Viene siendo ya una tónica habitual durante las últimas temporadas ver cómo Los Ángeles Lakers muestran una cara poco ilusionante a lo largo de la fase regular y, en el tramo final de la misma, demostrar que el equipo liderado por LeBron James y Anthony Davis sí que puede plantar cara a cualquier contrincante y postularse como el más serio de los candidatos a ganar el anillo.

Siguiendo esta premisa y estando los Lakers en una situación un tanto delicada ocupando un puesto en el play-in, muchos esperaban que, por enésima vez en las últimas campañas, LeBron y Davis, así como al resto de jugadores, dieran un paso adelante para conseguir victorias con más asiduidad y certificar su presencia en el play-off, pero en el último duelo que disputaron los de Darvin Ham se visionó una imagen de lo más preocupante de cara a la posibilidad de ganar a cualquier adversario.

Los Lakers cayeron de forma apabullante afrente a los Sacramento Kings en un golpe que no solo ha supuesto la cuarta derrota ante el conjunto morado esta temporada en cuatro enfrentamientos disputados, sino que ha puesto en tela de juicio la capacidad de LeBron, Davis o Austin Reaves para marcar las diferencias cuando su equipo lo requiere.

Ayer, sin ir más lejos, el encuentro ante los Kings tenía tintes más motivacionales que nunca antes ya que el elenco dirigido por Mike Brown es la franquicia que apunta a dejar los Lakers sin opciones de afianzarse en el play-off por la vía rápida y de ahí que el conjunto californiano tuviera una ocasión de oro para recortar distancia y apretar la pelea por esa sexta posición de la Conferencia Oeste.

No obstante, ni aun así LeBron y Davis sacaron a relucir su nivel más temible y esto no solo ha propiciado que los Lakers se hayan estancado en el play-in que podría dejarle fuer de la batalla final dada la entidad de su adversarios, Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Golden State Warriors, sino que han puesto en evidencia su incapacidad para pelear con equipos de lo más consistentes y trabajados tanto en ataque como en defensa… a pesar de que sus estrellas, D’Aaron Fox y Domantas Sabonis, no están en el grupo de los jugadores más laureados de la NBA.