Alerta total por LeBron, y no es el único: Lakers y Warriors preparan sus despedidas y las lágrimas

Pese a que LeBron James siga siendo a sus 39 años uno de los jugadores más determinantes de la mejor liga de baloncesto del planeta, sus años están ahí, como el desgaste de la competición, como los kilómetros en las piernas. Que sigue vigente es un hecho de rabiosa actualidad, ahí está la victoria de Lakers ante los wolves (120-109) con 29 puntos de The King, ahora bien, hay problemas que podrían empezar a ser más serios de cara a la próxima temporada, y como él ya hay otra mítica figuran en San Francisco que habla abiertamente de su retirada.

En la derrota ante los Kings saltaron las alarmas por la sustitución del jugador nacido hace 39 años en Akron y estos apuntaban a problemas de nuevo en su tobillo; sobre ello, la estrella comentó que “es sólo mi tobillo. Es simplemente con lo que he estado lidiando antes del receso”, refiriéndose al All Star, argumentando que “después del receso. Simplemente lo estoy manejando de la mejor manera que puedo". Con todo, Dave McMenamin comentó en ESPN que esta lesión sería más seria, fruto del “desgaste”. Y con su edad y su futuro en el aire, la sombra de la retirada vuelve a sonar.

LeBron ha sido hermético al respecto, tanto que incluso no se asegura que su futuro esté ni en Los Ángeles ni en la liga. Quiere luchar por el título y quizá por los Juegos Olímpicos; después, no se sabe. Tiene una opción de jugador con los del Crypto.com por 51,4 millones de dólares e incluso suena para despedirse vistiendo la elástica de los Warriors. Todo puede ser, pero su indestructible físico, poco a poco, empieza a tocar a su final.

LeBron James went back to the Lakers locker room as LA trailed the Kings 14 with 3:56 left. pic.twitter.com/Hl5MnrXHLJ

Curiosamente una de las estrellas de la Bahia que más suena para salir de la franquicia en la que ha ganado cuatro anillos y que, por tanto, permitiría la hipótesis del fichaje de LeBron es enemigo de este en mil batallas, un Draymond Green que también ha hablado de su retirada. En su caso, cree que le quedan dos o tres temporadas, le dijo en una charla a Paul Pierce, al que aseguró que no quiere despedidas cuando suceda, de modo que no dirá cuándo se retira para que no tenerlas.

"I can't because somebody is gonna do me like I said to you and then I'm f*cked" 🤣



—@paulpierce34 is begging @Money23Green to announce his final season pic.twitter.com/XNepXydosg