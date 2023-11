James Harden revoluciona Los Ángeles y Nueva York anuncia las otras bombas; Wembanyama, aterrorizado

En una NBA de doble velocidad donde abundan los equipos al límite de gasto, cargados de superestrellas que en muchos casos hipotecan los talentos de futuro, las franquicias entienden que el único camino para meterse en la pelea por el título es presentar una propuesta pareja, así, tras el traspaso de James Harden a Los Angeles Clippers, son ahora los New York Knicks quienes amenazan con romper la banca.

Coqueteo y final esperado

Si bien ya os hemos venido contando en Don Balón NBA como los Knicks se acercaban cada vez más a la posibilidad de hacerse con un Joel Embiid cada vez más dubitativo con su futuro en Philadelphia 76ers, donde, por cierto, en lo deportivo las cosas no van tan mal con la salida de James Harden en dirección a California, lo cual cambiaría la perspectiva de estrella en la pintura como Wembanyama o Nikola Jokic, ahora los de la ciudad que nunca duerme amanecen con otro objetivo a sumar a sus deseos.

O TOCO DO DONOVAN MITCHELL



MISERICÓRDIA...pic.twitter.com/AmwJPG30aa — NBA da bad (@NBAdabad) November 2, 2023

Y ni es un objetivo menor ni quien certifica que el traspaso va a realizarse es un cualquiera, y es que Joel Engels ha anunciado que Donovan Mitchell no solo quiere jugar en la franquicia de Nueva York, sino que va a fichar por los Knicks. “lo digo sin prejuicios. Sin tener una información externa, pero creo que jugará algún día para los Knicks. Tarde o temprano”, dijo es australiano, que lo conoce bien de su etapa en Utah Jazz en KSL Sports Zone.

Harden saca pecho

Tras salirse con la suya y conseguir el traspaso a los Clippers, Harden comienza a sacar pecho y a hablar sobre lo que puede ofrecer a uno de los candidatos al título, como son ya con él en sus filas los ‘otros vecinos’ del Crypto.com: "Alguien que confíe en mí, que crea en mí, que me comprenda. No soy un jugador del sistema, soy un sistema", dijo a los medios de comunicación el ya ex jugador de los Sixers.