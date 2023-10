La franquicia maldita acobarda a Wembanyama, Jokic y LeBron: 5 jugadores por el fichaje del año

Si bien hoy por hoy no hay una unión más demoledora que la que forman el equipo campeón, Denver Nuggets, con el MVP de las finales, Nikola Jokic, al menos hasta que se demuestre lo contrario, las ultimas noticias que llegan desde Pensilvania pueden reconfigurar la NBA en general y la Conferencia Este en particular, y no nos referimos a James Harden y su más que manida lucha por salir de Philadelphia 76ers, sino de un jugador aún más determinante.

Un traspaso colosal

Tal y como ha informado el periodista Keith Pompey, en Nueva York, los Knicks están tras la pista de un acuerdo que puede voltear el campeonato y que goza de la simpatía de la estrella en concreto. Y es que el informador asegura que los New York Knicks están tras la pista de Joel Embiid, un jugador dominante como pocos, que ha coqueteado este verano con salir de los Sixers, por el que los de la ciudad que nunca duerme están, siempre según esta fuente, preparando un paquete descomunal.

Para empezar, sería el fichaje del año, pero eso tendría un coste, uno que en Nueva York están dispuestos a asumir, y es que según Pompey la franquicia maldita (no ganan la NBA desde 1973) quiere tentar a los 76ers con un paquete que incluiría a “Julius Randle, R.J. Barrett, Evan Fournier, Mitchell Robinson y dos/tres futuras primeras rondas del Draft a cambio del pívot camerunés”, para llevarse al vigente MVP de la liga. Casi nada.

Resignado a quedarse

Esta información, como es lógico, tendría su impacto en otra que adelanta Adrian Wojnarowski del medio de comunicación ESPN sobre un James Harden que, pese a tomarse su tiempo, se va a incorporar a los entrenamientos del equipo para junto a The Process tratar de llevar al equipo a cotas similares a las logradas en la 22/23. Eso sí, que nadie se olvide de que la no salida de Harden en verano no hace imposible que suceda más adelante. El culebrón por La Barba, y ahora también por el camerunés, continúa y estrellas como Wembanyama, Jokic y LeBron están alertas a los movimientos al respecto.