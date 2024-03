John Wall vuelve y elige equipo, Lavine se va y Ricky Rubio no era el único bombazo NBA en España

Tres nombres, un trío de protagonistas, saltan a primera plana de la mejor liga de baloncesto del planeta y cada uno de ellos puede tener una incidencia radical en sus respectivos destinos. Uno, John Wall, uno de los jugadores más talentosos de la generación de la pasada década (Draft 2010), anuncia un regreso sorprendente; otro, Zach Lavine poco menos que empieza a enfilar sus pasos fuera de Chicago Bulls, mientras que el último jugador hace sombra a Ricky Rubio en la Liga Endesa.

Cinco veces All Star

Ha sido sorprendente, pero el que fuera cinco veces elegido para el All Star de la NBA, John Wall, que se encuentra sin equipo, ha respondido a una pregunta de un usuario en The OGs sobre un posible traspaso a Miami Heat, confirmando que el base se encuentra con fuerzas para lograrlo: "Creo que conseguir a (Rozier) fue una gran pieza para ellos... alguien que puede hacer jugadas y hacer pick'n roll para ellos, pero incluso si no fuera titular, saliendo de la banca, creo que podría ser otro persona que pueda ayudarlos”. Sus últimos pasos en la liga fueron de los 31 partidos que jugó con Los Angeles Clippers en la campaña 22-23, a caer cortado de Rockets poco tiempo después. Su regreso, sin duda, sería un bombazo mediático en Florida, tan sorprendente como enigmático.

John Wall is open to joining the Miami Heat



“I can help them a lot.”



(🎥 @theOGsShow / https://t.co/uSPrL11plQ) pic.twitter.com/kt4SI011D1 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 12, 2024

La estrella que viene anunciando su salida

Hace tiempo que Chicago Bulls y Zach Lavine han decidido separar sus caminos, pero si bien esto es cierto, todavía no se han dado unas condiciones que deben cambiar una vez finalice la temporada, asunto sobre el que las lesiones han tenido mucho que ver. Con todo, NBC ha anunciado que la franquicia de Illinois buscará su salida en la temporada baja, de modo que su nombre volverá a sonar donde ya lo hizo hace no tanto tiempo.

Un refuerzo estelar

Si el regreso al Barça de Ricky Rubio fue una noticia que impactó en la NBA y sobre todo en España, en la Liga Endesa, incluso más lo ha hecho la anunciada por el periodista José Manuel Puertas del Ideal de Granada, que ha adelantado que Will Barton jugará hasta final de temporada en el equipo nazarí. Recordemos que el base ha jugado 13 temporada en la NBA, sobre todo en los Blazers y Nuggets, habiendo disputado su última campaña en los Raptors. En su carrera ha promediado 11,2 puntos, 4,1 rebotes y 2,7 asistencias.