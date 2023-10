Jokic sume a LeBron en el drama y Stephen Curry toma una decisión radical: adiós tras 10 años

Se veía venir lo que ha sucedido y, como tal, no solo ha ocurrido, sino que tiene inmediatas consecuencias. Y estas son severas. Para Los Angeles Lakers perder de nuevo con holgura ante Denver Nuggets (119-107) supone la confirmación de que, al menos por el momento, no están al nivel del campeón y si a eso sumamos que, como los de Colorado, hay varias franquicias que apuntan a serios candidatos al título, en los de púrpura y oro surgen las dudas. Aunque estas al norte de California queman todavía más a Stephen Curry.

Si existe un trono, un gobierno inamovible en la NBA, en estos momentos, ni LeBron está en la cima ni hay muchos otros jugadores que puedan mirar de tú a tú al que lo ocupa, Nikola Jokic, el mejor jugador de la temporada pasada, de las finales y, otra vez, un martillo pilón contra los angelinos. 29 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias (triple doble) son solo números que ni alcanzan a reflejar el impacto que el serbio tiene en el juego, directamente proporcional al destrozo que causó a Lakers. Otra vez. Y contra eso no hay defensa posible con los cimientos actuales de los californianos; en clave angelina, es una aritmética tan simple como rotunda.

Denver ganó y dominó cuando quiso y eso es suficiente para que Lakers se replantee toda la temporada por un solo partido. Y encima Kentavious Tannell Caldwell-Pope, ex Laker, les ajustició (20). Más sólidos, más trabajados, con mayor calidad, entre Lakers y Denver nada ha cambiado desde los Playoff y eso es tan alarmante para unos como reconfortante para los otros.

Duro revés y más dudas

Puede ayudar a ese replanteamiento de la Fiebre Amarilla el revés que sufrieron al norte de California, en el Chase Center, los Golden State Warriors de Stephen Curry, quienes cayeron ante unos Phoenix Suns (104-108) que también apuntan alto, no en vano fueron mejores que los de La Bahia y lo fueron sin Bradley Beal.

¿Hay consecuencias? Quizá. En el caso de los de Steve Kerr la respuesta tal vez venga por parte de una solución radical: echar a uno de los líderes de la dinastía para juntar a otra estrella de la liga con Curry, Chris Paul y compañía. Y el elegido es Klay Thompson, quien tras 10 años en la franquicia ya no da el nivel que su contrato fija y eso cuesta disgustos que en San Francisco no quieren pasar por alto. Shams Charania informaba en The Athletic que la renovación está bloqueada y puede salir en verano, pero quién sabe si Warriors no va a forzar ese desenlace antes de pasar otro año sin opciones de anillo.