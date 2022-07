Kevin Durant se cabrea: adiós al bombazo, los Nets se frotan las manos

Lo que iba a ser, y que todavía puede serlo, el gran bombazo de la NBA en los últimos años parece que comienza a desvanecerse. Kevin Durant pidió abandonar los Brooklyn Nets y puso la competición patas arriba, con multitud de equipos interesados, y es cierto que una transacción de esta magnitud no se cierra de un día para otro porque hay que atar varios cabos, pero no es menos verdad que la situación se ha enquistado en los últimos tiempos y parece que ahora mismo nada avanza.

Al menos eso es lo que se desprende de las últimas informaciones que han vertido los periodistas especializados Bobby Marks y Tim Bontemps, de la cadena ESPN. Ambos comentan que hace ya un mes que Kevin Durant solicitó a los Brooklyn Nets abandonar la franquicia y marcharse a un nuevo lugar para poder jugar la temporada que viene pero que tantos días después, y pese a que ha habido interés por parte de diferentes equipos para hacerse con los servicios del norteamericano, nada ha avanzado y KD ahora mismo sigue vistiendo la camiseta de los Nets.

En Don Balón hemos venido informando acerca de todos los rumores que surgían en torno a la figura de Kevin Durant y que no han sido precisamente pocos. El último equipo en sumarse a la lista de pretendientes por el fuera de serie estadounidense fueron los Boston Celtics pero se encontraron dentro del mismo club con que su gran estrella actual, Jayson Tatum, en unas declaraciones públicas no solo no quiso mojarse sino que dio a entender que prefería quedarse con sus actuales compañeros antes de que contar con la llegada de Durant, por lo que esta opinión de Tatum puede echar para atrás la operación por parte de los Celtics.

Otros de los que a lo largo de los últimos días se han ido sumando a la lista de pretendientes han sido los Miami Heat, una de las opciones que contaban además con el visto bueno del propio Durant, los Phoenix Suns o los Toronto Raptors. Sin embargo, ninguna de estas franquicias ha dado el paso definitivo ni hay ofertas concretas sobre la mesa y eso es algo que a Durant empieza a mosquearle.