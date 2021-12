Kevin Durant y Stephen Curry apartan a LeBron James y su Lakers

Llevamos ya casi un mes esperando una reacción por parte de Los Angeles Lakers y esta no solo no llega, sino que la puesta en escena de los angelinos cada vez se parece más a la de la temporada pasada; es decir, un fracaso estrepitoso del equipo de LeBron James. The King sigue ausente y los Lakers y un nuevo súper equipo californiano (la temporada pasada el de Akron gozó de una plantilla llena de talento) continúa perdiendo, esta vez ante un viejo conocido y un genuino candidato al título: Alex Caruso y sus Chicago Bulls. Por eso parece que Kevin Durant y Stephen Curry, al menos en lo individual, finiquitan al 6 de la Fiebre Amarilla. Dos caras de la misma moneda.

Anoche el Staples Center se tuvo que tragar otra debacle de su conjunto de individualidades ante un, hoy por hoy, autentico equipo, como fueron los de Míchigan, que aplastaron a los locales por 18 puntos, y eso que entre los de Frank Vogel, a excepción de LeBron, están todos los que son: Russell Westbrook, Anthony Davis, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Rajon Rondo, Horton-Tucker o Dwight Howard. Pero nada, los californianos no carburan. DeMar DeRozan, Lonzo Ball y Zach LaVine se bastaron para dejar el partido casi finalizado en el arranque del último cuarto. Y todo ello, como decimos, con presencia notable en pista de White Mamba, ex jugador de los Lakers.

Quienes parece que sí pueden optar al título y son capaces dar un gran espectáculo, amén de poseer a los dos mejores jugadores ahora mismo de la NBA, son Brooklyn Nets y Golden State Warriors, que se ven las caras esta madrugada (1.30, hora española) por un puesto en lo más alto de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y en cierta forma, como no puede ser menos, este choque es un enfrentamiento entre dos ex compañeros campeones como Kevin Durant y Stephen Curry, los dos máximos anotadores de la NBA y dos tipos con cuentas pendientes.

En lo grupal, los Warriors aterrizan en el Barclays Center tras caer ante Charlotte Hornets pero siendo líderes absolutos de la liga (11V 2D) mientras que los Nets (10V 4D) atraviesan el momento más dulce de la campaña con tres triunfos consecutivos y una racha de 8-2 en los últimos 10 duelos. Pero, como decimos, se enfrentan los dos grandes candidatos al MVP, que además han sido jugadores de la semana en el Este y el Oeste. Durant promedió esta semana 32.3 puntos, 7.8 rebotes y 4.5 asistencias; mientras que Curry ha promediado 34.8 puntos, 5.5 rebotes y 7.8 rebotes.